تراجع سعر النحاس عن أعلى مستوياته منذ 5 أسابيع

تراجع سعر النحاس في تعاملات اليوم الثلاثاء عن أعلى مستوياته منذ 5 أسابيع، في ظل تقييم المستثمرين للآفاق الغامضة التي تحيط بالنمو الاقتصادي في العالم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تأثير نقص إمدادات النحاس على الأسعار تعادله المخاوف من تأثيرات تحركات البنوك المركزية لمكافحة التضخم على النمو الاقتصادي. كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للأوراق المالية الأمريكية.

وتراجع سعر النحاس اليوم بنسبة 1.2% إلى 9626.5 دولار للطن، في حين تراجع سعر الألومنيوم بنسبة 1.2 % أيضا، وتراجعت أسعار أغلب المعادن الأخرى، وفي مقدمتها النيكل الذي تراجع بنسبة 2.7 % والزنك الذي تراجع بنسبة 3.1 %.