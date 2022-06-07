"معلومات الطاقة": إنتاج النفط والطلب على المنتجات البترولية في أمريكا سيرتفعان في 2022

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن إنتاج النفط الخام والطلب على المنتجات البترولية في الولايات المتحدة سيرتفعان كليهما في 2022 بينما ينمو الاقتصاد.

وأضافت الوكالة الحكومية أن إنتاج الخام سيزيد إلى 11.92 مليون برميل يوما في 2022 وإلى 12.97 مليون برميل يوميا في 2023، من 11.19 مليون برميل يوميا في 2021 .

ويقارن ذلك مع مستوى قياسي مرتفع بلغ 12.29 مليون برميل يوميا في 2019 .

وبحسب "رويترز" توقعت إدارة معلومات الطاقة أيضا أن استهلاك المنتجات البترولية وأنواع الوقود السائل الأخرى سيرتفع من 19.78 مليون برميل يوميا في 2019 إلى 20.23 مليون برميل يوميا في 2022 وإلى 20.73 مليون برميل يوميا في 2023 .

ويقارن ذلك مع مستوى قياسي بلغ 20.80 مليون برميل يوميا في 2005، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة التي ترجع إلى عام 1973 .