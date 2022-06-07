رئيس "ترافيجورا": أسعار النفط قد ترتفع سريعا إلى 150 دولارا للبرميل

قال‭ ‬الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترافيجورا العالمية لتجارة السلع الأولية اليوم الثلاثاء إن أسعار النفط قد تصل قريبا إلى 150 دولارا للبرميل ومن المنتظر أن تقفز إلى مستويات أكثر ارتفاعا هذا العام، متوقعا تدميرا للطلب بحلول نهاية العام.

وبحسب "رويترز" أبلغ جيريمي وير مؤتمرا في لندن أن نشاط شركته في روسيا انتهى بشكل أساسي، باستثناء كمية صغيرة من المنتجات المكررة التي يجري نقلها إلى أوروبا، بسبب العقوبات الغربية ضد موسكو .

وقال وير "لقد خفضنا نشاطنا بشكل كبير. إنها (روسيا) تمثل ستة بالمئة تقريبا من مجمل أنشطتنا."