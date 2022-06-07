صادرات الغاز المسال الأمريكية تقفز في الأشهر الأربعة الأولى من 2022 .. ارتفعت 18 %

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في الأشهر الأربعة الأولى من 2022 قفزت بنسبة 18 في المئة من المتوسط السنوي للعام 2021، مدفوعة بزيادة في الطلب.

ومن ناحية أخرى، تراجعت الصادرات إلى آسيا بحوالي 51 في المئة أثناء نفس الفترة مع تسبب إغلاقات في الصين للسيطرة على الجائحة في انخفاض الطلب من المنطقة، بالإضافة إلى شتاء معتدل.

وبلغ متوسط الصادرات الأمريكية في هذه الفترة 11.5 مليار قدم مكعبة يوميا، بحسب ما نشرت "رويترز".

والعقود الآجلة الأمريكية للغاز مرتفعة حوالي 154 بالمئة منذ بداية العام، إذ تُبقي أسعار أعلى بكثير في أوروبا وآسيا الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال قوية، خصوصا مع وجود مخاوف من احتمال أن تقطع موسكو إمدادات الغاز إلى أوروبا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن الولايات المتحدة صدًرت 74 بالمئة من إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا على مدار الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام مقارنة مع 34 بالمئة في المتوسط للعام 2021 بكامله، مضيفة أنه في 2020 و2021 ذهب حوالي نصف الصادرات الأمريكية إلى آسيا.