الأسهم السعودية تغلق على تراجع تجاوز 150 نقطة وسط تداولات دون 6 مليارات ريال

تراجعت الأسهم السعودية مع إغلاق جلسة اليوم الثلاثاء بأكثر من 150 نقطة لتمحي مكاسب الجلسة السابقة، وسط ضغوط بيعية في أسهم البنوك بشكل رئيسي،ثم الطاقة وكذلك أسهم البتروكيماويات.

وتراجع المؤشر العام بنهاية الجلسة 159 نقطة أو ما يعادل 1.2 في المائة، ليغلق المؤشر عند مستوى 12663 نقطة، فيما بلغت السيولة 5.96 مليار ريال

وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي ثم سابك للمغذيات ودار الأركان، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 152 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 331.4 ألف صفقة.



وقاد تراجع المؤشر العام أسهم مصرف الراجحي بعد هبوطه 1.9 في المائة، تلاه أرامكو السعودية 1.2 في المائة، ثم البنك الاهلي السعودي 2 في المائة.



إلى ذلك، صعدت أسهم 70 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم الصقر للتأمين بعد ارتفاعه 5.3 في المائة وسط تداولات مكثفة على السهم هي الأعلى خلال العام الجاري.

أيضا ارتفعت أسهم دار الأركان 3.3 في المائة، ليحقق أعلى إغلاق منذ ابريل 2018 عند مستوى 13.74 ريال للسهم.



فيما كسبت أسهم نسيج ومعدنية ودار المعدات وكذلك وفرة بأكثر من 3 في المائة، في حين سجل سهم "علم" أعلى إغلاق له منذ الإدراج بعد صعوده 2.9 في المائة.



في المقابل، هبطت أسهم 130 شركة، تصدرها سهم بوبا العربية 3 في المائة، ثم معادن بعدما انخفض السهم 2.9 في المائة.

