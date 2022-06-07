الأسهم السعودية تتراجع 1.2% خلال التعاملات بضغط أسهم البنوك

تراجعت الأسهم السعودية خلال منتصف تداولات جلسة اليوم الثلاثاء بضغط أسهم البنوك بشكل رئيس، حيث انخفض المؤشر العام 150 نقطة ليصل إلى 12668 نقطة. ويتداول مؤشر قطاع البنوك على انخفاض 1.7 في المائة، وذلك بعد مكاسب خلال الجلستين السابقتين.

ويأتي تراجع المؤشر العام مع هبوط سهم الراجحي بواقع 1.9 في المائة، ثم سهم أرامكو السعودية 1 في المائة، ونحو 1.5 في المائة من التراجعات طالت أسهم البنك الاهلي.

وتتداول غالبية القطاعات على تراجع، في حين تصدر قطاع غدارة وتطوير العقارات المكاسب بواقع 0.3 في المائة، بدعم من ارتفاع أسهم دار الأركان ومكة بنحو 2.3 و1.1 في المائة.

وحول حركة بقية الأسهم، فقد ارتفعت أسهم 79 شركة، بينما تراجعت أسهم 124 شركة، وسط تداولات تجاوزت بقليل 4 مليارات ريال.