مخالفا للتوقعات .. زيادة سعر الفائدة في أستراليا 50 نقطة أساس

قرر البنك المركزي الأسترالي اليوم الثلاثاء، زيادة سعر الفائدة الرئيسية في البلاد بمقدار 50 نقطة أساس إلى 0.85 % مقابل 0.35 % قبل الزيادة.

وأدى ذلك إلى ارتفاع كبير لسعر الدولار الأسترالي في مواجهة العملات الرئيسية الأخرى، حيث كانت الأسواق تتوقع زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط، وجرى تداوله بسعر 95.94 ين و 0.6747 يورو و 0.7231ر0 دولار أمريكي و 1.1150 دولار نيوزيلندي.

وكان المركزي الأسترالي قد رفع في الشهر الماضي سعر الفائدة، في ظل ارتفاع معدل التضخم بنسبة أكبر من المتوقع بسبب العراقيل التي تواجهها سلاسل الإمداد، وقرر، رفع معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية إلى 0.35%، في حين كانت الأسواق تتوقع ارتفاع معدل الفائدة بواقع 15 نقطة أساس.

وقال البنك إن المجلس خلص إلى أنه حان الوقت للبدء في سحب بعض الدعمالاستثنائي الذي تم إقراره لمساعدة الاقتصاد الأسترالي خلال الجائحة.