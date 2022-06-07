الارجنتين : سنفرض ضريبة على الشركات التي أستغلت أزمة أوكرانيا لرفع الأسعار

تعهد الرئيس الارجنتيني، بالسعي لفرض ضريبة خاصة على الشركات التي حققت مكاسب كبيرة غير متوقعة بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، وهي ظاهرة وصفها بأنها "غير أخلاقية"، بالنظر إلى تداعيات التضخم على الأسر الفقيرة.

وقال ألبرتو فرنانديز في خطاب، "إنه بينما يعاني الملايين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فإن الحرب أيضا "تفيد القلة التي تكسب الكثير"، ويبلغ معدل الفقر في الأرجنتين 37 %، ويتوقع أن يسجل التضخم 60 % عام 2022.

وأضاف مكررا طرح خطته لفرض ضريبة خاصة لمرة واحدة عام 2022، على الشركات التي تزيد أرباحها الخاضعة للضريبة عن مليار بيزوس (8 ملايين دولار)، "هذا عمل غير أخلاقي وفاحش، ولا يمكننا السماح به كدولة".

ولم يذكر القطاعات التي سوف تستهدفها الضريبة، لكنه أشار إلى ارتفاع أسعار الحبوب ولحوم البقر في الأشهر الأخيرة وجميع المنتجات التي تعد الأرجنتين مصدرا رئيسيا لها.

وبينما وقف مارتن جوزمان وزير الاقتصاد الى جانبه، حض الرئيس الذي ينتمي الى يسار الوسط، المشرعين على دعم مبادرته عند تقديم مشروع قانون بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة، خاصة وأن الحزب الحاكم لا يتمتع بغالبية في الكونغرس.

والشهر الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية فرض ضريبة خاصة على مكاسب شركات النفط العملاقة، التي استفادت بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط.