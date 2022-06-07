بـ 700 مليون دولار .. "جولدمان ساكس" يعود للتمويل الملتزم بالحوكمة البيئية والاجتماعية

يجمع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس، 700 مليون دولار من سوق سندات الشركات ذات التصنيف الائتماني المرتفع، للمساعدة في تمويل المبادرات الملتزمة بقواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية.

ونقلت "بلومبيرج" عن مصدر مطلع القول، إن البنك الموجود مقره في نيويورك، باع سندات خاضعة لقواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية مدتها 5 سنوات، حيث بلغ العائد عليها 1.6 نقطة مئوية فوق سعر العائد على سندات الخزانة الخمسية الأمريكية.

وذكرت، أن بيع سندات من هذا النوع بأكثر من 500 مليون دولار في السوق الأمريكية، تعتبر صفقة مرجعية. مبينة أن حصيلة هذا الطرح ستستخدم بتمويل مجموعة من المشروعات والأصول، التي تلتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية والاستدامة، بما في ذلك المرتبطة بالتغير المناخي والنمو الشامل.

وكان جولدمان ساكس قد دخل سوق التمويل المستدام، في فبراير 2021 عندما جمع 800 مليون دولار من بيع سندات تلتزم بمعايير التنمية المستدامة.

وفي ذلك الوقت، قال البنك إنه سيصدر سندات تلتزم بقواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية بشكل منتظم، كجزء من خططه لتوظيف تمويلات بقيمة 750 مليار دولار في مجالات الاستثمار والخدمات الاستشارية والتمويل لمشروعات التنمية المستدامة بحلول 2030.