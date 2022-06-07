«مسك»: قبول 4 جمعيات للمشاركة في «مسرعة المنظمات الشبابية غير الربحية»

اختتمت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" معسكر التخطيط الاستراتيجي، الذي يمثل المحطة الأولى للجمعيات المشاركة في الدفعة الثانية لمسرعة المنظمات الشبابية غير الربحية يوم الخميس الماضي، حيث قدم المعسكر فرصة للجمعيات الناضجة المشاركة لتسريع نموها وتوسعها ومضاعفة أثرها المجتمعي.

وانطلق البرنامج يوم الأحد الماضي 29 مايو بعد تقدم 43 جمعية أهلية، وقبول أربع جمعيات، وهي: جمعية جسور الشبابية في منطقة مكة المكرمة، جمعية بدار لتنمية الشباب في جازان، جمعية أمن المعلومات "حماية" في منطقة الرياض، وجمعية واعد الشبابية في المنطقة الشرقية، التي شاركت في معسكر "التخطيط الاستراتيجي" المرحلة الأولى من مراحل البرنامج، الذي يستمر خمسة أشهر.

وتشارك هذه الجمعيات في رحلة تشمل عددا من البرامج، إذ تبدأ بمعسكر تدريبي حضوري، وجلسات توجيه عن بعد، ومصادر التعلم الذاتي التي ستسهم في زيادة القدرات التنظيمية للمنظمة في مختلف الجوانب، ومنها: إدارة المشاريع التنموية، إدارة الموارد البشرية، الحوكمة، الإدارة المالية، والاستدامة وبناء خطط التوسع، إلى جانب زيادة الأثر وقياسه.

ويقدم برنامج "مسرعة المنظمات الشبابية غير الربحية" التدريبي عددا من الورش التدريبية الحضورية، التي تتناول موضوعات متنوعة لاستراتيجية النمو والتوسع وأدوات تصميم الحلول، إذ تتيح هذه الورش التدريبية فرصة التفاعل للمشاركين مع فرق متعددة، إضافة إلى جلسات توجيهية مع خبراء محليين وعالميين، واجتماعات أسبوعية افتراضية لمتابعة خطة المنظمة، وإنجازاتها المحققة، ومتابعة استفساراتهم، واستشاراتهم.

وتختتم رحلة المشاركين في المسرعة بيوم تقديم العروض.