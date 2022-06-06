الاستثمار المستدام يتكشف في عالم الأولويات المتغيرة

حتى وقت قريب، كانت آن سيمبسون تعد مناصرة متحمسة لقضايا المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة "إي إس جي". لكن في ربيع هذا العام، أدلت الرئيسة السابقة للاستدامة في صندوق المعاشات التقاعدية كالبرس، التي تدير الآن الاستثمار المسؤول في شركة فرانكلين تيمبلتون، بتصريح مفاجئ. قالت أخيرا في مؤتمر في نيويورك، "أعتقد أن الوقت قد حان لزوال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة".

على وجه التحديد، هي تعتقد أن الحرب في أوكرانيا أجبرت مناصري القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة على إعادة التفكير في بعض نهوجهم، لأن أمن الطاقة والحد من الفقر أصبحا بشكل مفاجئ بأهمية التحول الأخضر نفسها. بعبارة أخرى، تعبئة فراغات متطلبات انبعاثات الكربون وحدها لا تجدي نفعا.

سألتها إذا كانت تعتقد أن الوقت قد حان أيضا للتخلي نهائيا عن أي جهد لنكون "مستدامين" بيئيا؟ قطعا لا. تجادل، "علينا أن نعيد التفكير فيما تعنيه المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. نحن بحاجة إلى نهج أوسع نطاقا وأكثر تركيزا على الإنسان".

إن القضية المطروحة هي العثور على المقايضات الصحيحة - طرق لتحقيق التوازن بين جميع الأهداف المختلفة حول "المسؤولية" - بأقل طريقة سيئة ممكنة، لمساعدة أكبر عدد من الناس للازدهار على كوكبنا المضطرب، ومنع تغير المناخ الكارثي.

ينبغي أن ينتبه المستثمرون في كل مكان. سواء كانوا يحبون المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة أم لا - ويشعرون بالحيرة بسبب المناقشات الحالية التي تدور حول الموضوع - فإن فكرة الاستثمار المسؤول أوسع وأقدم بكثير من الاختصار نفسه. تعد "القيم" المضمنة في محفظتك مهمة، بالمعنى المالي والاجتماعي على حد سواء - وستستمر بكونها كذلك حتى إذا جادل محللون بشأن التفاصيل الدقيقة حول الاستثمار المستدام.

نهاية عصر المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة؟

في العامين الماضيين، أصبح مفهوم الاستدامة والشركات التي تركز على أصحاب المصلحة معروفا بشكل كبير - ومفاجئ.

هذا يعود جزئيا إلى ارتفاع عدد نشطاء المناخ مثل جريتا ثونبرج، التي تمكنت من بث الخوف في نفوس كثير من كبار الرؤساء التنفيذيين ورؤساء الاستثمار ممن هم في منتصف العمر بحملاتها القوية.

مع ذلك، فإن السبب أيضا هو أن أحداثا مثل كوفيد- 19 أو حملة حياة السود مهمة جعلت من الصعب على مجالس إدارة الشركات تجاهل المصلحة الاجتماعية، في وقت جعلت فيه أدوات وسائل التواصل الاجتماعي والشفافية الرقمية المتزايدة من السهل على المجموعات الناشطة مراقبة ما تفعله الشركات أكثر من أي وقت مضى، وإطلاق حملات ضدها إذا خالفت الأعراف الاجتماعية.

بعبارة أخرى، انتقل مفهوم المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة من كونه منطقة ضيقة من الناشطية - يقودها الأشخاص الذين يريدون تغيير العالم - إلى مجال إدارة المخاطر في مجالس إدارة الشركات - حيث يتم تشكيله عبر معرفة أن الشركات التي تتجاهل القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة يمكن أن تتعرض لضرر بالسمعة وخسارة العملاء والمستثمرين والموظفين.

إن فكرة التركيز فقط على مصالح المساهمين، كما حث الاقتصادي ميلتون فريدمان في القرن الـ20 مجالس إدارة الشركات على فعل ذلك، تبدو محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد - حتى بالنسبة إلى أولئك المساهمين.

في الوقت نفسه، زادت كمية الأموال المخصصة لصناديق الاستثمار المستدام زيادة قوية - لأسباب ليس أقلها أن مجموعات الاستثمار مثل بلاك روك جادلت العام الماضي بأن الشركات التي لا تلتزم بمبادئ الاستثمار المستدام من المرجح أن يكون أداؤها ضعيفا مقارنة بأقرانها. لذا، في حين أن هناك كثيرا من الطرق المختلفة لقياس حجم هذا المجال، يقدر المحللون أن نحو ثلث جميع الاستثمارات تتم إدارتها باستخدام عدسة القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة.

مع ذلك، يظهر التاريخ المالي أن الاتجاهات تتحرك في تأرجح مشابه لتأرجح للبندول، كلما بدأ ابتكار جيد في النجاح، تطور عادة بسرعة كبيرة لدرجة أنه يتم أخذه إلى أقصى الحدود التي تسبب المشكلات - ورد فعل حتمي. نرى الآن التاريخ يعيد نفسه، بعد طفرة قوية، بدأت تتشكل ردة فعل عكسية، حيث ظهرت بعض المشكلات المتعلقة باتجاه قضايا الاستثمار المستدام الحالي.

أسئلة حول التمويه الأخضر

جاء أحد دوافع التفكير في هذه المسألة من المبلغين عن المخالفات مثل ديزري فيكسلر، كبيرة مسؤولي الاستدامة سابقا في ذراع إدارة الأصول التابعة لدويتشه بانك، التي زعمت العام الماضي أن الشركة كانت منخرطة في عمليات تمويه أخضر واسعة النطاق، وهي ادعاءات تنفيها الشركة.

جاء دافع آخر من طارق فانسي، خبير استدامة سابق في شركة بلاك روك، الذي هاجم شركة إدارة الأصول الضخمة، مجادلا بأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة تقوض في واقع الأمر الجهود المبذولة لكبح تغير المناخ لأنها تخلص الحكومات من الضغط الذي يمارس عليها لكي تتصرف - ولأن الشركة لا تعيد توجيه رأس المال حقا إلى القضايا الخضراء كما تدعي.

من جهة أخرى، جادل ستيوارت كيرك، رئيس الاستثمارات المستدامة في قسم الثروة في مصرف إتش إس بي سي "الذي تم تعليق عمله حاليا"، أنه تمت المبالغة في تقدير المخاطر المناخية للمستثمرين من مناصري القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة ومسؤولي البنوك المركزية مثل مارك كارني، المحافظ السابق لبنك إنجلترا.

في الوقت نفسه، كما تشير سيمبسون، جعلت الحرب في أوكرانيا مسألة أمن الطاقة مهمة للغاية لدرجة أن بعض المؤيدين السابقين للقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة بدأوا يدركون أنهم بحاجة إلى استخدام الوقود التقليدي لمواكبة احتياجات السكان.

أيضا أكدت العملية الروسية في أوكرانيا نقطة أخرى، مشكلات التوفيق بين المعايير "البيئية" و"الاجتماعية" و"الحوكمة" بطريقة موحدة. بعض الشركات الروسية، مثل إي إن بلس، التي رحب بها نشطاء القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة سابقا لأنها كانت تحاول تبني تكنولوجيات خضراء، منبوذة الآن لأن معظم المستثمرين الأخلاقيين لن يشتروا أي شيء يتصل بالمؤسسة الروسية. بعبارة أخرى، عدسة الاستثمار المستدام قد تغيرت. وتوجد توترات مشابهة حول الكيانات الأخرى التي لا علاقة لها بالحرب.

مثلا، في الأغلب ما تتم الإشادة بمجموعة تسلا بسبب أوراق اعتمادها العالية في المعيار "البيئي"، ويرجع ذلك إلى أنها صنعت ثلاثة أرباع السيارات الكهربائية الجديدة في الولايات المتحدة العام الماضي.

مع ذلك، فإن المعادن المستخدمة في صناعة هذه السيارات تأتي أحيانا من المناجم القذرة، التي تفرض ظروف عمل سيئة، وقد تعرضت الشركة لانتقادات بسبب التمييز العرقي وظروف العمل السيئة في مصانعها. تنفي "تسلا" هذه الادعاءات.

نتائج الشركة كانت سيئة للغاية في المعيار "الاجتماعي" لدرجة أن مجموعة إس آند بي 500 للتصنيف أزالت "تسلا" أخيرا من قائمة الشركات التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ما أدى إلى انخفاض سعر سهمها 6 في المائة - وجعل رئيسها إيلون ماسك يشتكي من أن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة أصبحت الآن "سلاحا يستخدم من محاربي العدالة الاجتماعية المزيفين"، لذلك هي "عملية احتيال".

إعادة التفكير في القواعد

هل هذا يعني موت الدافع وراء المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة أو احتضاره؟ على الأرجح لا. بدلا من ذلك، هناك طريقة أفضل لتأطير ما يحدث وهي أن ردة الفعل العكسية لهذا العام هي علامة على أن السوق تنضج وتتطور، في مواجهة مزيد من التدقيق. مزاج التحدي هذا قد يجعل فكرة "الاستدامة" أكثر - وليس أقل - استدامة وثباتا كمفهوم لأنها يمكن أن تبدد بعض الأفكار غير المهمة.

تقول فيكسلر، "أعتقد أن ما فعلته -التبليغ عن مخالفات التمويه الأخضر- قد فجر فقاعة بطريقة تجعله الأمر أكثر مصداقية على المدى الطويل". تشير إلى أنه، في النهاية، في الأعوام الأولى من القرن الـ21، كان هناك جنون آخر بالابتكار المالي حول المشتقات الائتمانية لكن هذا الازدهار لم يكن خاضعا لكثير من الإشراف أو التحدي حتى فوات الأوان، لكن هذه المرة تعتقد "أو تأمل" أن التحدي مقبل في وقت مبكر جدا بحيث يساعد على مواجهة التجاوزات.

هناك بعض الأسباب وراء صحة ذلك. إحداها حقيقة أن الهيئات التنظيمية تعمل بالفعل على تصعيد تدقيقها. أجرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أخيرا تسوية مع بنك نيويورك ميلون بشأن مزاعم بأن منشوراته التسويقية قد بالغت في التزامه بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. تحذو هيئات تنظيمية أخرى حذوها، وتحذر من أنها تخطط للتدقيق ليس فقط في البنوك الاستثمارية - بل أيضا في وكالات التصنيف.

قال ساشا سادان، مدير الاستثمار المستدام في هيئة السلوك المالي البريطانية، في حدث صناعي في لندن الأسبوع الماضي، "يجب أن تنخرط سلسلة الاستثمار بأكملها ويجب أن يتم تنظيم وكالات التصنيف أيضا. يتفاجأ الناس عند رؤية أسهم معينة "مثل النفط والغاز" في محفظة تعد الأفضل في فئة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ولهذا السبب، بصفتنا جهة تنظيمية استهلاكية تعتني بالناس، يتعين علينا التأكد من صحة ذلك".

مع دخول مزيد من الرقابة إلى هذا المجال، بدأ شعور بمزيد من الدقة والوضوح بالظهور أيضا. يرجع ذلك جزئيا إلى الإدراك المتزايد بأن المستثمرين بحاجة إلى فصل القضايا "البيئية" عن "الاجتماعية" و"الحوكمة" عند إنشاء محافظهم واستراتيجياتهم الاستثمارية، ومن الممكن أن يسبب دمج هذه العناصر معا في تصنيف واحد ارتباكا. لكن العامل الآخر الذي يفرض مزيدا من الوضوح هو مجموعة من الإصلاحات التي تظهر الآن في عالم المحاسبة.

في قمة جلاسكو كوب 26 لتغير المناخ، تعهد كارني وغيره من القادة الماليين بإنشاء مجموعة موحدة جديدة من المعايير المحاسبية لقياس الاستدامة، المعروفة باسم مجلس معايير الاستدامة الدولية، وهي مبادرة يقودها الآن إيمانويل فابر، الرئيس السابق لـ"دانون"، مجموعة الأغذية الفرنسية.

من المحتمل أن تظهر هذه القواعد في العامين المقبلين، لأغراض إعداد التقارير والتدقيق على حد سواء، إذا بدأت الشركات في تقديم حساباتها إلى المستثمرين باستخدام هذه المقاييس، فسيؤدي ذلك إلى مزيد من الوضوح أيضا، ولا سيما حول عنصر المعيار "البيئي" - الذي يسهل قياسه بشكل كبير على أي حال أكثر من المعيار الاجتماعي ومعيار الحوكمة.

العامل الثالث الذي من المحتمل أن يكون الأكثر تأثيرا في سير الحركة، هو الشفافية الرقمية. بالعودة إلى منتصف القرن الـ20، عندما أوجد فريدمان رؤيته لرأسمالية المساهمين، كان من الصعب على معظم المستثمرين أو المواطنين العاديين "حتى الجهات التنظيمية" معرفة ما تفعله الشركات بالضبط، كان المعيار الوحيد هو الحسابات ربع السنوية.

لكن الآن، لدى الجهات الخارجية مجموعة واسعة من الأدوات التي يمكنها من خلالها تتبع الشركات، بدءا من منصات التواصل الاجتماعي مثل موقع جلاس دور، إلى خدمات الأقمار الاصطناعية التي يمكنها مراقبة الانبعاثات - فضلا عن مجموعة من الأدوات الرقمية التي يمكنها التعمق في سلاسل التوريد.

على القدر نفسه من الأهمية، فإن التكنولوجيات الرقمية قدمت للنقاد سبلا لحشد أنفسهم ونشر ادعاءاتهم بطريقة محرجة. تظهر حركة #مي_تو "أنا أيضا" قوة التكنولوجيا فيما يتعلق بعامل المعيار "الاجتماعي" في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

بدأت حملات مشابهة بشأن قضايا مثل التلوث وانبعاثات الكربون بالظهور. وقد ظهرت قوة التكنولوجيا الرقمية بشكل واضح أثناء الحرب في أوكرانيا أيضا. أبرز الأمثلة على ذلك، بعد فترة وجيزة من العملية الروسية في أوكرانيا، بدأت جامعة ييل بنشر مؤشر يوضح ما تفعله الشركات بشأن عملياتها في روسيا، ومنحها درجات وفقا لما إذا كانت قد انسحبت من روسيا أم لا.

سرعان ما تردد أثر ذلك، بدأت الشركات التي كانت تحصل على درجات سيئة بالانسحاب من روسيا، لتجنب غضب المستهلكين والموظفين "وخطر التعرض للهجوم من مجموعات القرصنة "أنونوميس"، التي بدأت باستهداف الشركات مثل شركة نستله السويسرية التي كانت بطيئة في انسحابها".

يؤكد استطلاع أجرته مجموعة إيديلمان للعلاقات العامة أخيرا حول المواقف العامة في الغرب كيف تتوافق الاتصالات الرقمية مع هذا التحول في روح العصر الاجتماعية، يشير الاستطلاع إلى أن "59 في المائة من المشاركين يقولون إن الجغرافيا السياسية تعد الآن الأولوية الأبرز للشركات، بينما اشترى 47 في المائة العلامات التجارية أو قاطعوها بناء على رد الشركة الأم على الحرب في أوكرانيا". علاوة على ذلك، "يتوقع جميع الذين شملهم الاستطلاع تقريبا "95 في المائة منهم" أن تتصرف الشركات ردا على هذه الحرب، بدءا من الضغط السياسي والاقتصادي إلى الخطابات العلنية".

بالطبع، قد يقول ساخرون إن هذا يوضح وجهة نظر ماسك ببساطة - أي أن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة أصبحت معرضة لاتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي الشائعة، إن لم تكن لحكم الغوغاء "الصحوي"، بطريقة تجعل المفهوم غامضا لدرجة الخطورة ويصعب تعريفه أو تطبيقه. هذه النقطة صحيحة، لم يكن سلوك الحكومة الروسية ينظر إليه مطلقا على أنه مسألة تتعلق بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة قبل شباط (فبراير) 2022.

تحول العلاقات بين الشركات والمجتمع

لكن هناك طريقة أخرى لصياغة ما يجري، ما تظهره الحرب في أوكرانيا - ومواقع جامعة ييل الإلكترونية- هو أن علاقة الشركات بالمجتمع آخذة في التحول. عندما طور فريدمان نظريته الشهيرة حول الشركات التي أولويتها الأولى المساهم، لم يكن فقط يعيش دون تدقيق رقمي، بل كان يعيش أيضا في عصر "بعد الحرب العالمية الثانية"، حيث كان هناك اعتقاد واسع بأن المشكلات الصعبة في المجتمع، مثل التلوث، يمكن إناطتها إلى الحكومات لكي تحلها. كان ينظر إلى الدولة على أنها فاعلة. لذا، كما يشير المؤرخ دوغلاس برينكلي، عندما بدأ الناشطون البيئيون مثل راشيل كارسون بحركة "الربيع الصامت" في ستينيات العقد الماضي، تعاونوا حينها مع السياسيين "من أحزاب اليمين واليسار" ومع النقابات العمالية - لكنهم لم يتعاونوا مع قادة الشركات أو المستثمرين.

مع ذلك، لا يوجد اليوم حقبة جديدة من الشفافية الرقمية فحسب، بل كذلك انهيار الثقة المعروفة في قدرة الحكومات على حل المشكلات. نتيجة لذلك، أجبرت الشركات على الدخول في إطار القضايا السياسية، سواء حب رؤساؤها ذلك أم لا. على الرغم من أن القضايا التي يطلب من رؤساء الشركات معالجتها تبدو كمشهد متغير من المشكلات باستمرار - التي تختلف من روسيا إلى حقوق الجنسين وانبعاثات الكربون إلى التنوع البيولوجي - فإن النقطة الأساسية هي، العودة إلى عالم يعتقد فيه الناس أنه يجب على الشركات "فقط" أن تهتم بعوائد المساهمين هو أمر غير مرجح حدوثه في أي وقت قريب.

دروس للمستثمرين الأفراد

إذن، ماذا يعني هذا بالنسبة إلى المستثمرين العاديين الذين يرغبون في تبني الاستدامة؟ تتمثل إحدى النقاط الرئيسة في إدراك أن اتباع استراتيجيات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ليس أمرا بسيطا أبدا، لكنه يتطلب دائما مقايضات بين مختلف الأهداف "البيئية" و"الاجتماعية" و"الحوكمة"، لدرجة أنه في المستقبل، من المرجح بشكل متزايد أن تنفصل هذه المعايير الثلاثة عن بعضها.

من الناحية العملية، هذا يعني أن المستثمرين الذين يرغبون في "فعل الخير" لهذا العالم "أو على الأقل أن يتجنبوا الضرر" قد يحتاجون إلى تحديد أولوياتهم وأن يبحثوا عن الخيارات التي تتيح لهم السعي وراء أهداف محددة، مثل انبعاثات الكربون.

أيضا يعني أن الشركات التي تقدم خدمات مالية ستحتاج إلى تقديم مزيد من العروض المخصصة. سيحتاج المستثمرون ومقدمو الخدمات المالية على حد سواء إلى معرفة ما تعنيه أطر المحاسبة الجديدة وسبب أهميتها. مثلا، قد يبدو مجلس معايير الاستدامة الدولية محيرا، لكنه قد يؤثر في قيم الأصول في المستقبل، لأسباب ليس أقلها أن إطار عمل "الفريق المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ"، الذي يتم استخدامه كأساس يتبعه مجلس معايير الاستدامة الدولية، من المرجح قريبا أن يصبح إلزاميا للشركات الكبيرة في سلطات قضائية مثل سويسرا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة.

أخيرا وليس آخرا، يحتاج المستثمرون إلى إدراك أنه في حين أن اختصار "إي إس جي" قد يتطور بشكل كبير في العام المقبل - أو قد يتلاشى حتى، كما ترى سيمبسون - فإن مفهوم الاستثمار والعمل المسؤول ليس من المرجح أن يختفي عما قريب. الأضواء مسلطة على الشركات أكثر من أي وقت مضى، وأصبحت في يد المستثمرين أدوات فاعلة أكثر من ذي قبل لإجبارها على التغيير استجابة للتحولات التي تطرأ على أعراف المجتمع.

سمه إذا شئت صعود رأسمالية أصحاب المصلحة - أو "كما أفضل تسميته" عالما يحتاج إلى رؤية جانبية، وليس رؤية نفقية ضيقة. في كلتا الحالتين، فإن المستثمرين والمسؤولين التنفيذيين في الشركات يتجاهلونه على مسؤوليتهم الخاصة.