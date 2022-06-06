ملتقى الطب التجميلي ينطلق بدورته الخامسة في الرياض

ينطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة الرياض ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية ومراكز التغذية والحميه في موسمه الخامس وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال دوراته السابقة حيث استقطب في اخر موسم اكثر من ٢٨ الف زائر وشارك فيه ما يقارب مائة مستشفى ومركز طبي تجميلي وشهد اقامة ما يقارب ١٠٠ ورشة عمل ولقاء مفتوح مع أمهر الاستشاريين والأطباء المتخصصين في القطاع الطبي التجميلي .

ويعتبر الملتقى الحدث السنوي الأبرز بالمملكة في عالم الطب التجميلي الذي يجمع المراكز العلاجية التجميلية ومراكز التغذية والحمية والرشاقة ويتيح للمستشفيات والمراكز الطبية المميزة لقاء الجمهور وتعريفه بأحدث التطورات في عالم الطب التجميلي .

ويهدف الملتقى الى تعزيز الصحة العامة ونشر الوعي وتثقيف الزوار بمستجدات القطاع وما يشهده من تقنيات حديثة كما يتيح لمرتاديه خيارات متعددة من الخدمات التجميلية المتطورة المقدمة من المشاركين .

ويستقبل الملتقى الزوار والمهتمين يومياً من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة الحادية عشر مساء، حيث ستقدم الكثير من المفاجآت والعروض الحصرية والخصومات .

يذكر ان المملكة تحتل صدارة الإقبال عربيًّا على عمليات التجميل وذلك بحسب الجمعية العالمية لجراحة التجميل .