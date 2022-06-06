"تاسي" يغلق على ارتفاع تجاوز 150 نقطة مدعوما بمكاسب البنوك والبتروكيماويات

ارتفعت الأسهم السعودية مع إغلاق جلسة اليوم الإثنين، لتستمر المكاسب للجلسة الثانية على التوالي مدعومة بمكاسب أسهم البنوك والبتروكيماويات.

وصعد المؤشر العام بنهاية الجلسة 166 نقطة أو ما يعادل 1.3 في المائة، ليغلق المؤشر عند مستوى 12822 نقطة، فيما تحسنت السيولة في تعاملات اليوم لتصل إلى مستوى 6.9 مليار ريال.

وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي ثم دار الأركان وكذلك سابك، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 180.1 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 345.9 ألف صفقة.

وقاد ارتفاع المؤشر العام شركة أرامكو بعدما ارتفع السهم 0.9 في المائة، تلاه البنك الاهلي السعودي المرتفع 2 في المائة ثم مصرف الراجحي 1 في المائة.

واستطاع سهم سابك ان يغلق بالمنطقة الخضراء بعد ثلاث جلسات من التراجع حيث كسب السهم 3.4 في المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 128 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم نادك بعد ارتفاعه 6.5 في المائة، ثم بوبا العربية والذي كسب 7.2 في المائة، تزامن مع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021 بواقع 4.5 ريال لكل سهم.

أيضا ارتفعت أسهم ابو تكافل الراجحي 5 في المائة، في حين حققت أسهم مسك مكاسب 4 في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 60 شركة تصدرها سهم زجاج 3.1 في المائة، ثم اسمنت السعودية بعدما انخفض السهم 2.6 في المائة، والتي تزامن مع نهاية أحقية توزيع أرباح بواقع 1.5 ريال للسهم.