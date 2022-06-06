الحكومة الألمانية تخطط لتوفير إقامة وعمل للعشرات من معارضي بوتين

تخطط الحكومة الألمانية لتوفير إقامة وفرص عمل لنحو 70 صحفيا روسيا ناقدين للكرملين ومعارضين آخرين دون الاضطرار لتقديمهم طلبات لجوء.

ويتعلق الأمر يتعلق بأشخاص فروا إلى ألمانيا بعد بدء الحرب عبر تأشيرة شينجن سارية لمدة 90 يوما.

وتجري الحكومة الألمانية حاليا محادثات حول الأمر مع السلطات الداخلية في الولايات.

وجاء في تقرير "فرقة العمل المختصة بالكفاءات الروسية" والمقرر تقديمه خلال اجتماع مجلس الوزراء الألماني بعد غد الأربعاء ما يلي: "تعمل الحكومة الألمانية من أجل ضمان أن أولئك الناقدين للنظام في الاتحاد الروسي ويعملون في القطاعين الثقافي والإعلامي، والذين دخلوا البلاد بتأشيرة شينجن ويريدون الآن البقاء في ألمانيا لفترة أطول من الوقت من أجل مواصلة عملهم هنا، يمكنهم الحصول على تصريح إقامة لغرض العمل في الأراضي الألمانية".