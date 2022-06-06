ماذا ستقدم "أبل" في مؤتمر المطورين اليوم؟

تستعد شركة أبل لعقد مؤتمرها السنوي للمطورين اليوم حيث من المتوقع أن تعرض برامج جديدة قادمة إلى أجهزتها الأكثر شعبية وربما تقدم أكبر تلميح حتى الآن حول منتج جديد يشاع منذ فترة طويلة أنه قيد التطوير.

في مؤتمر المطورين العالميين، الذي يبدأ افتراضيا اليوم ويستمر حتى الجمعة المقبل، من المتوقع أن تعرض أبل أحدث نظام تشغيل لها iOS 16، والذي يمكن أن يتضمن مركز إشعارات تم تجديده وشاشة قفل لأجهزة آيفون إضافة إلى ميزات صحية وميزات اجتماعية جديدة لـ "آي مسج". وتشير شائعات أخرى إلى ميزات جديدة لنظام التشغيل "تي في أو أس"، الذي يستطيع المستخدم ربطه بنظام المنزل الذكي، بجانب ترقية نظام التشغيل لساعات أبل والتي من شأنها تعزيز عمر البطارية.

وبحسب "سي إن إن" يتمسك بعض المحللين أيضا بالأمل في أن تتمكن أبل من تقديم نظرة مبكرة على منصة "RealityOS"، التي تمكن النظام من تشغيل سماعة الواقع المختلط - وهو جهاز يمكن ارتداؤه لدعم قدرات كل من الواقع الافتراضي والمعزز - والذي يشاع أن أبل تعمل عليه لأعوام.

لطالما كان تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل صريحا بشأن رؤية أبل للغوص بشكل أعمق في الواقع المعزز، واصفا إياه بأنه "الشيء الكبير التالي" وجزء مهم للغاية من مستقبل أبل.