"اتحاد الغرف" و "Business Year" يوقعان شراكة بحثية لإصدار تقرير اقتصادي

وقع حسين العبدالقادر أمين عام اتحاد الغرف السعودية المكلف اليوم، مذكرة تفاهم مع ألينا هاكانسون مديرة مؤسسة The Business Year في المملكة، يكون بموجبها الاتحاد الشريك البحثي للمؤسسة الدولية في تقريرها الجديد "السعودية 2022"، وهو تقرير اقتصادي سنوي يتضمن تحليلا مفصلا لاتجاهات الاقتصاد الكلي بالمملكة وتقييما لمختلف القطاعات الاقتصادية وعرضاً للفرص الاستثمارية الموجودة.

وتأتي هذه التقارير الدولية لتعكس التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد السعودي في ظل رؤية 2030، حيث تعمل The Business Year على تقارير اقتصادية، تركزت على قطاعات التكنولوجيا المالية والرقمنة والرياضة والترفيه، بجانب التقرير السنوي الرئيسي، لتشكل مرجعا حيويا حول القطاعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة، فيما سيقدم الاتحاد دعما لدفع جهود البحث وتسليط الضوء على فرص التجارة المتاحة لمجتمع المستثمرين المحليين والدوليين، وسيعمل التقرير للترويج للمملكة كوجهة جاذبة للاستثمار وسيعمل كأداة تسويقية وتعريفية بالوضع الاقتصادي والمناخ الاستثماري للمملكة ونقل التطورات والمستجدات للعالم الخارجي.