السفير الأمريكي في روسيا يطالب موسكو بعدم إغلاق السفارة

قال السفير الأمريكي لدى موسكو اليوم إنه لا ينبغي أن تغلق روسيا السفارة الأمريكية رغم الأزمة التي تسببت فيها الحرب في أوكرانيا لأن أكبر قوتين نوويتين في العالم يجب أن تواصلا التحدث معا.

وفي محاولة واضحة لبعث رسالة للكرملين، قال السفير جون جيه. سوليفان، الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترمب، إن واشنطن وموسكو عليهما ببساطة عدم قطع العلاقات الدبلوماسية.

وأضاف سوليفان في مقابلة: "علينا أن نحافظ على القدرة على التحدث مع بعضنا البعض". وحذر من مغبة إزالة أعمال ليو تولستوي من أرفف الكتب الغربية أو رفض عزف موسيقى تشايكوفسكي.

وفي الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مازحا إنه يريد إهداء أغنية تايلور سويفت (وي آر نيفر إيفر جتينج باك توجيذر) أولن نعود لبعضنا أبدا لبوتين.

وتعليقا على ذلك قال السفير سوليفان: "لكننا أيضا لن نقطع أبدا علاقتنا بالكامل".

وعندما سأل إذا كان التشبيه يعني أن السفارتين قد تغلقان، قال سوليفان "يمكنهم هذا احتمال، لكنني أعتقد أنه سيكون خطأ فادحا".

كما أفهم الأمر، ذكرت الحكومة الروسية خيار قطع العلاقات الدبلوماسية.. لا يمكننا فحسب أن نقطع العلاقات الدبلوماسية ونتوقف عن الحديث لبعضنا البعض.

وقال سوليفان: "السبب الوحيد الذي يخطر على بالي وقد يدفع الولايات المتحدة دفعا ويجبرها على إغلاق سفارتها في روسيا هو أن يصبح الوضع غير آمن لاستمرار العمل".