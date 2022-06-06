"جينيسيس" الكورية للسيارات الفارهة تبيع 700 ألف سيارة

أعلنت شركة "هيونداي موتور" أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، وصول المبيعات المتراكمة لطرازات العلامة التجارية المستقلة للسيارات الفارهة "جينيسيس" إلى أكثر من 700 ألف وحدة بنهاية الشهر الماضي، على الرغم من أزمة نقص الرقائق الإلكترونية المستمرة.

وباعت الشركة 699,751 سيارة جينسيس منها 188,547 سيارة تم بيعها خارج كوريا الجنوبية، منذ إطلاق العلامة التجارية الجديدة في نوفمبر 2015 وحتى نهاية أبريل 2022.

وأشارت "يونهاب"، إلى أن البيانات أظهرت أيضا أن الشركة باعت في مايو الماضي 12,234 سيارة إضافية من طرازات "جينيسيس" في السوق المحلية، وبذلك وصلت المبيعات التراكمية إلى 711,981 سيارة.

وشكلت مبيعات الصالون "G80" نحو 44 %، من جملة المبيعات. وتتكون تشكيلة "جينيسيس" من السيارات الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات "GV60" و "GV70"، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "GV80" و "GV70"، و السيارات "G90" و "G80"، والسيارات الكهربائية الصالون "G80" و "G70".