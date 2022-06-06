المراكز العربية : شركتنا التابعة "فاس لابز" باعت 35 % من رأس مالها لشركة "فاليو"

أعلنت شركة المراكز العربية توقيع شركاتها التابعة "فاس لابز"، اتفاقية شراء وبيع أسهم مع شركة "ڤاليو" لتمويل المستهلك، بهدف بيع حصة من رأس مال فاس لابز تمثل ما نسبته 35 % من رأسمال فاس للتمويل لشركة فاليو.

ووفقا للاتفاقية، ستصبح حصة كل من فاس لابز وڤاليو 65 % و 35 % على التوالي من رأس مال فاس للتمويل، والمتفق على إبقاءه عند 55 مليون ريال.

وسيخضع هذا التغيير في الملكية لموافقة البنك المركزي السعودي والجهات التنظيمية الأخرى، وعند إتمام الصفقة، ستصبح ملكية المراكز العربية الغير مباشرة في رأسمال فاس للتمويل مانسبته 32.5 % (وذلك من خلال ملكيتها لما نسبته 50 % من رأسمال فاس لابز).