مجلس إدارة "بوبا العربية" يوصي بتوزيع 540 مليون ريال أرباحا عن 2021

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2021م.
|اجمالي المبلغ الموزع
|540,000,000 ريال سعودي
|عدد الأسهم المستحقة للأرباح
|120,000,000 سهم
|حصة السهم من التوزيع
|4.50 ريال سعودي
|نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)
|% 45
|تاريخ الأحقية
|تستحق الارباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسوف يتم الاعلان عن تاريخ انعقاد الجمعية في تاريخ لاحق بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.
أضف تعليق