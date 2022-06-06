المستهلكون الأمريكيون يعانون الاكتئاب «2 من 2»

في المجمل تمثل الأشهر الأربعة الأخيرة من المدخرات للمستهلكين الأمريكيين الأقل من المتوسط نحو 100 مليار دولار فقط من انخفاض احتياطيات الأسر الإضافية، ما يترك 2.3 تريليون دولار أخرى. هذا أكثر من أن يتمكن المستهلكون من إنفاقه. ومرة أخرى، إذا وضعنا أسواق الأصول في الحسبان فسيصبح الرقم أعلى لأن انخفاضات السوق عام 2022 لم تقترب بعد من التعويض عن الزيادات الضخمة على مدار العامين السابقين.لكن مجرد قدرة المستهلكين على زيادة إنفاقهم لا يعني بالضرورة أنهم سينفقون. ومن الأهمية بمكان النظر إلى أي تنبؤات حول سلوك المستهلكين في المستقبل بحذر. عادة، يرتبط الإنفاق الاستهلاكي بشكل وثيق بنمو الدخل المتاح الحقيقي، الذي يمثل تدفقا. مع ذلك، على مدار الثلاثة أعوام الأخيرة، كان تحديد الإنفاق الاستهلاكي يجري إلى حد كبير من خلال مجموعة من المواقف في التعامل مع جائحة كوفيد - 19 والرغبة في مواصلة الإنفاق على مسار سلس.لنتذكر هنا أنه بعد انخفاض الإنفاق بمقدار أكبر بكثير من المطلوب لأسباب بحتة تتعلق بالميزانية عام 2020 "حيث تجنب المستهلكون الخدمات التي تتطلب الاتصال المباشر"، فشل بعد ذلك في تحقيق الزيادة بالقدر الذي كان متوقعا من نمو الدخل غير العادي عام 2021. وبهذا تمكن المستهلكون من تجنب خفض الإنفاق وسط الانخفاضات السريعة الأخيرة في الدخل. لا أحد يستطيع أن يجزم ما إذا كان هذا السلوك المهدئ ليستمر لكني أتوقع استمراره على الأقل بالقدر الكافي للحفاظ على نمو الإنفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي 2 في المائة تقريبا في النصف الثاني من هذا العام.يمثل الإنفاق الاستهلاكي نحو ثلثي الاقتصاد الأمريكي. وإذا ظل قويا، فسيتسبب هذا في منع النمو الإجمالي من التحول إلى المنطقة السلبية والاقتصاد من الانزلاق إلى الركود. كان معظم فترات الركود منذ الحرب العالمية الثانية مسبوقة بربع عام على الأقل من تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، مع مزيد من تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي أو حتى تحوله إلى المنطقة السلبية أثناء فترة الركود ذاتها.علاوة على ذلك، تعمل عناصر أخرى من الاقتصاد أيضا على مقاومة الركود. على سبيل المثال، يتزايد الاستثمار الثابت لأن الشركات لا تزال قادرة على الوصول إلى رأس المال الرخيص نسبيا لإعادة بناء مخزوناتها الهزيلة.لكن الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة على الرهن العقاري هذا العام يجب أن يحد الاستثمار السكني. ولأن الولايات المتحدة لا تزال تستورد قدرا كبيرا من استهلاكها، فستظل أسعار النفط المرتفعة والقضايا المرتبطة بسلاسل التوريد تشكل مصدرا للقلق. الواقع أن عديدا من الإشارات المالية تومض باللون الأحمر، بما في ذلك اقتراب سوق الأسهم من منطقة هابطة ومنحنى العائد الذي يكاد يكون مقلوبا "وتكاد أسعار الفائدة الطويلة الأجل تكون أقل من أسعار الفائدة قصيرة الأجل، ما يشير إلى مخاوف المستثمرين بشأن المستقبل". قد يحدث أي شيء في الأشهر المقبلة، وسيكون الإبحار عبر أمواج العام المقبل العارمة أشد صعوبة إذا استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة في مواجهة التضخم المستمر.مع الأسف، حتى لو تباطأ الإنفاق الاستهلاكي، فلن يكون ذلك كافيا بالضرورة لخفض التضخم. وقد يتباطأ نمو الإنفاق الحقيقي بشكل كبير حتى مع استمرار الإنفاق الاسمي في الارتفاع بسرعة إذا كانت الأسعار والأجور تنمو بقوة من حيث القيمة الاسمية. من المرجح أن يؤدي التباطؤ أو حتى الركود إلى فرض ضغوط تدفع التضخم إلى الانخفاض، لكن ليس بالضرورة بأكثر من نصف نقطة مئوية أو نقطة كاملة. وهذا يعني أن خفض التضخم قد يكون أشد صعوبة من الإبقاء على النمو.خاص بـ "الاقتصادية"بروجيكت سنديكيت، 2022.