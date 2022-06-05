 إطلاق خدمات الشركة السعودية للحوسبة السحابية

أُطلِقَت - اليوم- خِدْمَاتُ الشركة السعودية للحوسبة السحابية SCCC، التي أسَّسَها كلٌّ من:علي بابا لخِدْمَاتِ الحوسبةِ السحابيةِ Alibaba Cloud،ومجموعة stc، وشركة eWTP Arabia Capital،والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي SCAI،والشركة السعودية لتقنية المعلومات SITE.حيث كُشِفَ في الحفل عن إطلاق مركزيْ البيانات الواقعَين في الرياض ضمن 16 مركزاً آخر، موزعةً في مناطق المملكة.

ويَتَمَيَّزُ المركزان بتخزين البيانات داخل المملكة،وسيُوفران للعملاء في السعودية خياراً محلياً للاستفادة من الإمكانات السحابية العالمية الرائدة،مع توفُّرٍ عالٍ ومرونةٍ وأمانٍ واستدامةٍ، كما تقدِّمُ الشركةُ مجموعةً واسعةً من حلول الحوسبة السحابية الموثوقة والآمنة مثل؛الحوسبة المرنة والتخزين والشبكة لتلبية الطلب المتزايد من بعض القطاعات مثل؛البيع بالتجزئة والتكنولوجيا المالية و"الإنترنت" وما إلى ذلك طوال رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم في المنطقة.

