البيع المتقاطع .. وسيلة الشركات لمواجهة أثر التضخم

مع ارتفاع أسعار المدخلات وتعثر سلاسل التوريد، أصبح من الصعب للغاية على المجموعات المواجهة للمستهلكين تحقيق نمو الأرباح الذي يطالب به المستثمرون، كما اعترفت محال التجزئة وول مارت وتارجيت وماركس آند سبنسر أخيرا.هذا يترك المديرين التنفيذيين الجريئين يبحثون عن طرق سهلة لزيادة الإيرادات دون إضافة تكلفة كبيرة - وهو تحد نوعا ما في بيئة تضخمية. هل من طريقة أفضل من البيع المتقاطع لعملائك لمنتج شركة أخرى؟ إنك تكسب عائدا من العمولة، وشريكك يوجه مشكلات الإنتاج.لذا فإن طبق فيتوتشيني من خدمة التوصيل في المملكة المتحدة باستا إيفانجليستس يأتي مع إضافات جانبية رخيصة أو مجانية من الجبن الفاخر والمشروبات، بينما تشتمل مجموعة مقادير الوجبات من شركة هوم شيف في الولايات المتحدة على عروض ترويجية لأدوات طهي راقية.كانت الأحاديث عن فرص البيع المتقاطع أعلى بشكل ملحوظ في تقارير أرباح الشركات الهاتفية وفي عروضها التقديمية وسجلاتها التنظيمية منذ بداية 2021، وفقا لبيانات منصة سنتيو.يأتي كثير من ذلك من شركات الطيران، التي تعمل في هذا المجال منذ أعوام، كما يعلم أي مسافر عرضت عليه "فرص" متعلقة باستئجار السيارات والتأمين على السفر وبطاقات الائتمان.جلبت صفقة شركة دلتا مع أمريكان إكسبريس رقما قياسيا من العوائد قدره 1.2 مليار دولار في الربع الأول، بزيادة 25 في المائة عن فترة ما قبل الجائحة، وكانت جزءا أساسيا من خطتها لتوليد 60 في المائة من الإيرادات من المقاعد الفاخرة ومصادر غير مرتبطة بالتذاكر بحلول 2024. كما أن علاقتها مع شركة ليفت قوية للغاية لدرجة أن مجموعة مشاركة الرحلات "ذكرتني" هذا الأسبوع برحلة مقبلة إلى شيكاغو وسألتني عما إذا كنت أرغب في حجز سيارة.أبرمت شركة الطيران الكندية العام الماضي شراكة مع ستاربكس، وسمحت هذه الشراكة للعملاء بكسب النقاط واستردادها في برامج الشركتين، وتباهى فاسو راجا المدير التنفيذي التجاري لشركة الخطوط الجوية الأمريكية أخيرا أن الإنفاق على بطاقاتها الائتمانية المرتبطة ببنك باركليز كان يفوق التضخم. تروج الخطوط الأمريكية أيضا بشكل كبير لخدمة أبل تي في بلص، ما يسمح للركاب بتجربة المسلسلات على متن الطائرة وتشجيعهم على الدفع لمواصلة المشاهدة في المنزل.الآن، ليس من المستغرب أن يرغب آخرون في الدخول في هذا المجال. هناك عشرات من أصحاب العقارات الكبار من بين عملاء منصة بيلود، وهي منصة برمجيات تربط الشركات بقواعد العملاء. روجت شركات العقارات للخدمات الضريبية في نيسان (أبريل)، وهدايا يوم الأم في أيار (مايو)، ورعاية الكلاب نهارا للمستأجرين الذين لديهم إذن بالحصول على حيوانات أليفة، وشركات النقل للمستأجرين الجدد والمغادرين على حد سواء، كما يقول المؤسس ميخائيل نوموف.في حين أن البيع المتقاطع ليس أمرا جديدا، فإن التغيير التكنولوجي جعله أسهل وأكثر جاذبية لنطاق أوسع من المجموعات. لطالما استضافت محال السوبرماركت والمتاجر الكبيرة البنوك والصيدليات والمقاهي في مبانيها. والآن تقدم سلعا أطراف ثالثة من خلال مواقعها على الإنترنت. سلسلة متاجر الإلكترونيات ميديا ماركت الألمانية تطرح هذه الخدمة منذ عدة أعوام.يسمح ذلك لتجار التجزئة، الذين يعملون بهوامش ضيقة جدا، بتحليل قواعد عملائهم الضخمة من أجل الفرص المستهدفة. يتطلع الذين لديهم علاقات قوية مع العملاء إلى التحرر من أموال التسويق الرقمي في وقت صعبت فيه تغييرات الخصوصية في آيفون وأندرويد بيع فيسبوك وسناب تشات للإعلانات المستهدفة.يميل عملاء شركات الطيران إلى الحصول على تصنيفات ائتمانية عالية وإنفاق تقديري للأموال، وفي الأغلب ما يحب عشاق الطعام المشروبات، لذا فإن إمكانية الترويج المتبادل موجودة. يبدو أن النشرة الإعلانية من شركة لتنظيف مجرى تصريف المياه المضمنة في توصيل الطعام الفاخر إلى شقة مستأجرة في مانهاتن ليست مناسبة، لكن ربما أرادوا مشاركة أحلامنا في امتلاك منزل.مع ذلك، فإن الحماس المكتشف حديثا للترويج التبادلي والعوائد الإضافية ينطوي على مخاطر. انظر فقط إلى قطاع الخدمات المالية.في المملكة المتحدة، أصبح المقرضون الكبار مدمنين على جني الأموال من بيع تأمين حماية الدفع على بطاقات الائتمان والرهون العقارية، لدرجة أنهم بدأوا في إضافتها دون إذن وتسجيل الأشخاص غير المؤهلين للحصول على المدفوعات. كلفت فضيحة تأمين حماية الدفع الصناعة في النهاية أكثر من 50 مليار جنيه استرليني. في الولايات المتحدة، نشأت كارثة الحسابات المزيفة لشركة ويلز فارجو من ضغوط الإدارة للبيع المتقاطع. أيضا أعرب المنظمون في كلا البلدين عن قلقهم مرارا وتكرارا عندما تطلب برامج البيع المتقاطع للضمانات الممتدة والتأمين على السفر وما شابه ذلك من العملاء إلغاء اشتراك بدلا من اختياره.من الصعب تخيل حجم المشكلة التي تنشأ من الترويج التبادلي البسيط. لكن إذا أصبحت الشركات تعتمد بشكل كبير على الإيرادات من أنشطتها الجانبية، من المؤكد أن هناك احتمالية لإساءة استخدام البيانات ولأساليب الضغط العالي.