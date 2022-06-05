لكبح التضخم.. أمريكا تدرس رفع رسوم "ترمب" الجمركية على الصين 

قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو اليوم الأحد إن الرئيس جو بايدن طلب من فريقه بحث إمكانية رفع بعض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على الصين، لكبح المعدل المرتفع الحالي من التضخم.

وردا على سؤال عما إذا كانت إدارة بايدن تدرس رفع الرسوم الجمركية المفروضة على الصين لتخفيف التضخم، قالت رايموندو لشبكة (سي.إن.إن) في مقابلة اليوم الأحد "نحن نبحث الأمر. في الواقع، طلب الرئيس من فريقه دراسة ذلك. ولذا نحن في طور القيام بذلك وسيتعين عليه اتخاذ هذا القرار".