"تاسي" يغلق على ارتفاع 50 نقطة وسط تداولات هي الأدنى في 18 أسبوعا

ارتفعت الأسهم السعودية مع إغلاق جلسة اليوم الأحد، وذلك بعد جلستين من التراجعات، حيث دعمت أسهم الطاقة والمواد الأساسية من أداء السوق.

وصعد المؤشر العام بنهاية الجلسة 51 نقطة أو ما يعادل 0.4 في المائة، ليغلق المؤشر عند مستوى 12656 نقطة، فيما بلغت السيولة مستوى 4.9 مليار ريال، هي الأدنى منذ نهاية يناير الماضي.

وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي ثم "اس تي سي" وكذلك معادن، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 178.9 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 362.5 ألف صفقة.

وقاد ارتفاع المؤشر العام شركة أرامكو بعدما ارتفع السهم 1.1 في المائة، تلاه معادن المرتفع 4.2 في المائة ثم مصرف الراجحي 0.5 في المائة.

في حين سجل سهما البحري و"اس تي سي" مستويات متدنية اليوم، حيث انخفض البحري 1.1 في المائة ليسجل السهم أدنى إغلاق منذ مارس 2020، بينما هبط سهم " اس تي سي" 0.8 في المائة مسجلا بذلك أدنى إغلاق منذ نوفمبر 2020.

إلى ذلك، صعدت أسهم 104 شركات خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم أنعام القابضة بمكاسب بالحد الأعلى، ثم الشرقية للتنمية والذي كسب 7.2 في المائة.

أيضا ارتفعت أسهم ابو معطي 5.1 في المائة، في حين حققت أسهم الزامل للصناعة والحمادي مكاسب 4 في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 89 شركة تصدرها سهم أمانة للتأمين 6 في المائة، ثم طباعة وتغلف بعدما انخفض السهم 3.9 في المائة.