إدارة المخزونات.. مشكلة جديدة تواجهها شركات التوزيع الأمريكية

بعد سنتين من الاضطراب الكبير في الاستهلاك بسبب وباء كوفيد-19، تواجه الشركات الأميركية الصغيرة والكبيرة على حد سواء صعوبات في إدارة مخزوناتها من البضائع، من تأخر وصول الشحنات إلى المنتجات التي لم يعد هناك من يشتريها وعدم اليقين المتزايد بشأن الاقتصاد.

وقالت جيني باسكالون من شركة "سباركلدوتس" الصغيرة التي تنتج ملابس أطفال "لدينا مخزون كبير جدا في الوقت الحالي". وأوضحت لوكالة فرانس برس "من الضروري أن يكون لديك مجموعة واسعة من السلع لتلبية احتياجات" التجار.

لكن هؤلاء قلقون من ألا يعود زبائنهم "إلى متاجرهم لأنهم مضطرون إلى إنفاق المزيد من الأموال على الطعام أو البنزين"، على حد قول باسكالون التي رأت أن "البعض يخشون ألا يتمكنوا من النجاة من ركود آخر" ولم يعودوا يطلبون كميات كبيرة.

وتمتلك الشركة مساحة كافية لتخزين البضائع. لكن طالما لم يتم بيعها "لا يمكنني توظيف أحد أو المشاركة في معرض مهني جديد"، حسب سيدة الأعمال التي يعمل في شركتها 18 موظفا. وقالت إن "ذلك يقوّض نمونا".

واعترفت سلاسل متاجر كبرى مثل "وولمارت" و"تارغت" و"ماسيز" مؤخرا بأنها أساءت تقدير حجم التغيير في عادات زبائنها وباتت تواجه فائضا في منتجات الأجهزة الكهربائية المنزلية أو الملابس المريحة أو الدراجات الهوائية.

وبدأ المستهلكون الأميركيون الذين بقوا في منازلهم بسبب الوباء وساعدتهم الحكومة مالياً، شراء مزيد من السلع في وقت مبكر من 2020.

ولم تواكب سلسلة التوريد ذلك واحتاجت الشركات لأشهر لمعالجة النقص في بعض المواد أو الازدحام في الموانئ.

وقال فيل ليفي الخبير الاقتصادي في شركة النقل "فليكسبورت" إنه كان على الشركات "من جهة التكيف مع فكرة أنه لم يعد بإمكانها الاعتماد على إمدادات فورية تسمح لها بالحصول على مخزون محدود"، وفي الوقت نفسه كان عليها أن تتساءل "إلى أي حد ستستمر الزيادة القوية في الطلب على السلع".

وذكر بأن الشركات تضع بشكل عام توقعاتها بناء على الوقائع الماضية، لكن "ليس لدينا بيانات عن سلوك المستهلكين خلال الأوبئة الخمسة الأخيرة" التي شهدها العالم.

وقال براين ياربرو المتخصص في شؤون التوزيع في شركة "ادوارد جونز" إنه "ما زال لا يمكن التكهن" بمسار الاستهلاك.

ومع العودة إلى السفر والنزهات والتضخم المستمر، تغيرت العادات. لكنه يشير إلى أن الأميركيين يواصلون الإنفاق في الوقت الحالي.

وتتساءل للشركات التي ترغب بالفعل في التأكد من وجود سلع على رفوف متاجرها في الخريف، هل سيتحسن زمن الشحن بين آسيا والولايات المتحدة أم سيصبح أسوأ؟ هل سيصبح الوضع أسوأ بسبب إضراب محتمل من قبل عمال الموانئ في مرفأ لوس أنجليس؟

قال فيل ليفي "نحن بباسطة لا نعرف".