"الحبوب" ترسي عقد توريد 240 ألف طنا من القمح على "سالك"

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، عن ترسية الدفعة الأولى من شراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج، حيث فازت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، بتوريد 240 ألف طن، موزعة على 4 بواخر للوصول إلى موانئ المملكة من أغسطس إلى أكتوبر 2022، وسيتم ترسية الدفعات التالية خلال الفترة المحدد لها حتى نهاية يوليو 2022.

وأوضحت "الحبوب"، أن الكمية التي تم ترسيتها تمثل الدفعة الأولى من مشتريات المؤسسة من المستثمرين السعوديين في الخارج، والتي تعادل 20 % من إجمالي الكمية المخصصة للمستثمرين في الخارج، أي 700 ألف طن، في إطار خطط دعم المخزونات الاستراتيجية وتنويع مصادر شراء القمح بزيادة الاعتماد على الاستثمارات السعودية في الخارج وربطها بالأستهلاك المحلي، مشيرةه إلى أن هذا العام يمثل العام الثالث على التوالي الذي يتم فيه شراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج، داعية المستثمرين السعوديين إلى التقدم للتأهيل للمنافسة في المناقصات المخصصة لهذه المبادرة.