بملياري ريال .. مشاريع طرق الباحة تعزز الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة

تعد الباحة أحد الوجهات السياحية المحببة لسكان المملكة، إذ تمتاز بتضاريسها المتنوعة ومتنزهاتها وغاباتها الوفيرة التي تتنوع فيها النباتات الطبيعية، كما تزخر بالعديد من الإطلالات على قمم الجبال، ويوجد بها مجموعة كبيرة من المباني والأماكن ذات الطابع الأثري.

ويتوزع سكان الباحة على قرابة 1200 قرية، وتعد المنطقة مقصدا للزوار والسياح في موسم الصيف وبقية مواسم السياحة، الذين يأتون للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والمناخ المعتدل صيفا والبارد الممطر شتاء، إضافة لرؤية المعالم والمباني التاريخية والأثرية.

وقد حظيت الباحة كغيرها من مناطق المملكة بنصيب وافر من اهتمام القيادة في جميع أوجه الحياة، خاصة قطاع الطرق والنقل، حيث شقت الطرق، في سبيل خدمة سكان وأهالي المنطقة وقاصديها، وتسهيل مهمة التنقل لهم واختصار المعدل الزمني للوصول لعدد من الوجهات، إلى جانب ربط الطرق ومرورها بكافة محافظات الباحة، إذ أسهمت تلك الجهود المباركة في وصول وبلوغ مجموع أطوال الطرق فيها إلى 3022 كم.

كما استمرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية وواصلت عملها نحو تطوير قطاع الطرق بمنطقة الباحة والارتقاء بمؤشر الجودة فيه، حيث قامت بتنفيذ العديد من مشاريع الطرق بالمنطقة بمجموع أطوال يصل إلى 600 كم، التي تتجاوز تكلفتها 2 مليار ريال.

علاوة على ذلك تشرف على صيانة 2000 كم بالمنطقة بقطاعيها السراة وتهامة، كما اعتمدت 5 مشاريع لرفع مستوى السلامة بـ 90 مليون ريال، تمثلت في تجهيزات السلامة المرورية وتحسين التقاطعات السطحية، بالإضافة لتحسين مناطق الربط الخطرة على طرق المنطقة والحواجز الوقائية، وإنارة التقاطعات بالطاقة الشمسية.

وفي هذا العام اعتمدت، ميزانية الطرق في الباحة بقيمة 444 مليون ريال، وتضمنت عددا من المشاريع الجديدة متمثلة باستكمال طريق الحويل - المليح - وراخ في العقيق، واستكمال طريق العبدالحميد - الوحشة - البويرة - العشيرة في قلوة، وصيانة أداء طرق الباحة - بلجرشي - الطائف، وصيانة أداء طرق المخواة - قلوة - المجاردة، وصيانة أداء طرق مكة المكرمة - الطائف - الباحة، إضافة إلى إعادة ترسية لاستكمال الجزء السادس من الطريق الدائري الذي يصل إلى مستشفى الملك فهد، واستكمال ازدواج الجزء الواقع في الباحة من طريق المخواة - المجاردة.

من جانب آخر تواصل الوزارة استكمال تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية على طرق الباحة، حيث شهدت تلك الأعمال استكمالات مشروعات "المجموعة 12"، التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 69 %، وازدواج الطريق الذي يربط الباحة بطريق الرياض - الرين - بيشة (المرحلة الرابعة) بطول 20 كم، وبنسبة إنجاز بلغت 66 %، إضافة إلى ازدواج الطريق الذي يربط منطقة الباحة بطريق الرياض - الرين - بيشة (المرحلة الخامسة) بإجمالي أطوال وصل إلى 30 كم، ونسبة إنجاز تبلغ 42 %، إلى جانب استكمال الجزء المتبقي من الطريق الذي يربط الباحة بطريق الرياض - الرين –بيشة، الذي وصلت نسبة إنجاز المشروع فيه إلى 16%.

وتأتي هذه الجهود لتحسين جودة الطرق بالمنطقة، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة لقاصديها، وتقليل الازدحام المروري، وخفض نسب الحوادث والإصابات والوفيات على الطرق، كما تسهم أعمال الوزارة في تعزيز جودة الحياة وجذب السياح لزيارة الباحة، ودعم الحركتين التجارية والاقتصادية بالمنطقة.

وعملت على توقيع اتفاقيات تسهم في تعزيز جودة الحياة وتزيين وتحسين المشهد العام والخدمات المقدمة لسكان وأهالي وزائري الباحة، التي سيكون لها الأثر الكبير في جذب أكبر عدد من السياح للمنطقة على مدار لما تتمتع به من طبيعة جميلة ومناظر خلابة تجعلها وجهةً للجميع حيث قامت بإبرام اتفاقية لتحسين المشهد الحضري على عدد من المواقع والميادين المطلة على الطرق الرئيسية بالباحة، كما قامت بتدشين وافتتاح جمعية تسيير للنقل البري.

وأسفرت تلك الجهود في حصول وزارة النقل والخدمات اللوجستية على جائزة الباحة للإبداع والتميز على مستوى الجهات الحكومية، وذلك نظير قيامها بتنفيذ العديد من المشاريع في الباحة، ومتابعة مشاريع وبرامج المنطقة بجودة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

وتعمل على خدمة مرتادي طرق الباحة على مدار الساعة، من خلال تلقي البلاغات ومباشرة المهام وإصلاحها، إضافة لتنفيذ أعمال الصيانة والسلامة بشكل دوري ومستمر، كما تسهم هذه الأعمال في تحقيق مستهدفات قطاع الطرق في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، أحد برامج رؤية 2030.