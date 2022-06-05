"سلوشنز" توقع اتفاقية للاستحواذ على 89.49% من "جيزة للأنظمة" و34% من الحصة المتبقية في "جيزة العربية للأنظمة"

أعلنت الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات (سلوشنز) عن توقيعها اتفاقية البيع والشراء (SPA) وذلك للاستحواذ على نسبة 89.49% من شركة جيزة للأنظمة (شركة مساهمة مقفلة) والاستحواذ على الحصة غير المملوكة لشركة جيزة للأنظمة في شركة جيزة العربية للأنظمة المحدودة والتي تمثل نسبة 34%؛ وذلك بمقابل نقدي لكامل قيمة الاستحواذ. حيث تبلغ قيمة المنشأة (ENTERPRISE VALUE) المعتمدة للاستحواذ 158 مليون دولار أمريكي، وتم الاتفاق على أن يكون المقابل المادي للاستحواذ مبنياُ على معادلات تقييم المقابل المالي للشركات حسب قيمة المنشأة والديون والنقد ورأس المال العامل وفقاُ للشروط المذكورة في الاتفاقية. وتعتزم سلوشنز دفع قيمة هذا الاستحواذ من خلال مزيج من التسهيلات البنكية والنقد.