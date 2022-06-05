"أمانة للتأمين" تحدد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة

تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة

يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتـاب (كليـاً أو جزئيـاً) في الأسـهم الجديـدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، وأن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسـهم الجديـدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد .