"أمانة للتأمين" تحدد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة

أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة
|تاريخ بداية فترة تداول حقوق الاولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة
|1443-11-07 الموافق 2022-06-06
|تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية
|1443-11-14 الموافق 2022-06-13
|تاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة
|1443-11-17 الموافق 2022-06-16
|تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة
|يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتـاب (كليـاً أو جزئيـاً) في الأسـهم الجديـدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، وأن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسـهم الجديـدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد .
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