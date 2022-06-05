العقوبات على الغاز الروسي تكلف ألمانيا 5 مليارات يورو سنويا

قال ممثلين لصناعة الغاز في ألمانيا أن العقوبات الروسية على جازبروم والشركات التابعة لها قد تكلف دافعي الضرائب الألمان ومستخدمي الغاز خمسة مليارات يورو إضافية (5.4 مليار دولار) سنويا لدفع ثمن الغاز البديل.

وكانت روسيا قررت في مايو وقف إمداد شركة جازبروم جرمانيا، التي كانت فرعًا ألمانيًا لشركة جازبروم، بعد أن وضعت برلين الشركة تحت الوصاية.

ومنذ ذلك الحين، كان على الوكالة الاتحادية للشبكات، وهي الهيئة المنظمة لقطاع الطاقة، بصفته وصيا، شراء غاز بديل من السوق للوفاء بعقود التوريد مع المرافق البلدية الألمانية والموردين الإقليميين بحسب رويترز.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك يقدر الحاجة إلى عشرة ملايين متر مكعب إضافي يوميًا، والتي ستكلف الدولة حاليًا نحو 3.5 مليار يورو سنويًا. وأضافت أن تكاليف أخرى تنشأ من ملء منشأة تخزين الغاز الطبيعي في ريدين التي طلبها هابيك يوم الأربعاء.

