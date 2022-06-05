«ريج زون»: عودة محتملة للاستهلاك الصيني تنبئ بضغط تصاعدي لأسعار النفط

ذكر تقرير "ريج زون" الدولي أن أسعار النفط حققت مكاسب أسبوعية سادسة، بعد أن توافق اجتماع "أوبك +" في ختام الأسبوع الماضي على إجراء زيادة محدودة في الإنتاج، لتهدئة المخاوف بشأن اتساع عجز المعروض.

وأوضح التقرير أن تحالف "أوبك +" وافق على زيادة الإنتاج خلال تموز (يوليو) وآب (أغسطس)، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه تجاوز نمو الوظائف في الولايات المتحدة التقديرات، ما يشير إلى استمرار النمو الاقتصادي الذي سيعزز الطلب على النفط الخام والمنتجات المكررة.

وارتفعت أسعار النفط الخام في ختام الأسبوع الماضي للأسبوع السادس على التوالي، على الرغم من قرار تحالف "أوبك +" زيادة الإنتاج بنحو 648 ألف برميل يوميا لكل من تموز (يوليو) وآب (أغسطس) المقبلين، في ظل الثقة بتعافي الطلب بوتيرة قوية بعد تخفيف الصين قيود جائحة كورونا وقيامها بتنفيذ خطط تحفيز اقتصادي جيدة، حيث صعد خاما القياس برنت والأمريكي بنحو 1.5 في المائة في ختام الأسبوع.

ولفت التقرير إلى أن أسعار النفط الخام لا تزال مدعومة حيث يترقب تجار الطاقة تنفيذ قرار "أوبك +"، لكن أغلب التوقعات تميل إلى بقاء سوق النفط في حالة من الضيق طوال هذا الصيف.

وأشار إلى موافقة "أوبك +" على زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا، يزيد بنحو 50 في المائة عن الزيادات التي شهدتها المجموعة في الأشهر الأخيرة، موضحا أن هذا يعني أن المجموعة ستضيف ما يقرب من 400 ألف برميل يوميا من النفط الخام خلال هذين الشهرين إضافة إلى الزيادات التدريجية المحدودة التي تم الاتفاق عليها بالفعل.

وذكر التقرير أن الأسعار ارتفعت في الأسبوع الماضي، حيث وافق الاتحاد الأوروبي على حظر النفط الروسي كما تم رفع الإغلاقات الصينية وبدأ موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة، منوها بارتفاع أسعار النفط هذا العام بفعل انتعاش الطلب، حيث ألغت الدول قيود الفيروس بينما أدت الحرب إلى خفض المعروض من أحد أكبر ثلاثة منتجين في العالم، كما أن عودة محتملة في الاستهلاك في الصين تنبئ حاليا بإضافة مزيد من الضغط التصاعدي إلى الأسعار.

كما تلقت الأسعار دعما من بيانات التوظيف الأمريكية القوية، بينما تجددت المخاوف من شح المعروض خاصة بعد قرار الاتحاد الأوروبي فرض حظر على الواردات النفطية الروسية، إلى جانب توقعات استمرار تقلص المخزونات النفطية الأمريكية.

من جانب آخر، ذكر تقرير "أويل برايس" الدولي أن هناك كثيرا من الاضطرابات في أسواق النفط حدثت في الأسبوع الماضي، مع حظر الاتحاد الأوروبي النفط الروسي وتسريع "أوبك" في زيادة إنتاجها وانخفاض المخزونات الأمريكية مرة أخرى، مشيرا إلى أن نهاية الأسبوع سجلت حالة من المعنويات الصعودية بعد قرار "أوبك +" بزيادة الإنتاج.

ولفت التقرير إلى أن كثيرا من الاضطرابات في أسواق النفط حدثت بالتزامن مع خروج الصين أخيرا من كابوس الإغلاق الذي دام ثلاثة أشهر، كما تأثرت أسعار النفط الخام بالتقارير التي تفيد بأن السعودية والإمارات ستسعيان إلى تسريع الزيادات الشهرية لـ"أوبك +".

وأوضح أن "أوبك +" اختارت زيادة قدرها 648 ألف برميل يوميا في تموز (يوليو) وآب (أغسطس)، وكان من المتوقع تراجع الأسعار إلا أن أنباء انخفاض المخزونات الأمريكية إلى جانب قرار الاتحاد الأوروبي بحظر واردات النفط الروسية أدت إلى ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى.

وأشار إلى أن قيام الاتحاد الأوروبي بحظر التأمين على شحنات النفط الروسية وتطبيق الاتحاد الأوروبي حظره لخدمات التمويل والمساعدة المالية لشحنات النفط الروسية هو إجراء من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد فترة تهدئة مدتها ستة أشهر، ما يحظر فعليا كيانات الاتحاد الأوروبي من توفير التأمين للتجارة الروسية.

وعد التقرير توالي المكاسب الأسبوعية للنفط الخام للأسبوع السادس على التوالي يرجع إلى شح الإمدادات الأمريكية، ما أثار الحديث عن قيود على تصدير الوقود أو فرض ضريبة غير متوقعة على منتجي النفط والغاز.

وأضاف أن "أوبك +" قسمت زيادة إنتاجها على أعضائها ولا تزال تضم روسيا التي انخفض إنتاجها بسبب العقوبات، وتجنب بعض المشترين نفطها بسبب الحرب في أوكرانيا، ما يشير إلى أن التعزيز سيقلل من المستوى الذي تحتاج إليه السوق للتغلب على نقص الإمدادات.

ولفت التقرير إلى أن مكاسب الأسعار تعود أيضا إلى انخفاض مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع، وسط ارتفاع الطلب على الوقود، على الرغم من اتفاق "أوبك +" لتعزيز إنتاج الخام للتعويض عن انخفاض في الإنتاج الروسي.

من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، ارتفع النفط مدعوما بالتوقعات بأن قرار "أوبك" بزيادة أهداف الإنتاج بأكثر من المخطط له لن يؤثر كثيرا في الإمدادات العالمية الضيقة وفي زيادة الطلب، حيث تخفف الصين قيود كورونا.

واتفقت "أوبك +" الخميس على زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو وأغسطس بدلا من 432 ألف برميل يوميا كما تم الاتفاق عليه سابقا.

وارتفع خام برنت 1.5 في المائة إلى 119.41 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس 1.5 في المائة إلى 118.67 دولار. وحافظ النفط على مكاسبه بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أن التوظيف زاد أكثر من المتوقع في أيار (مايو)، وهي علامات على سوق العمل القوية.

وسجل الخام الأمريكي مكاسب أسبوعية مع شح الإمدادات الأمريكية، ما أثار حديثا عن فرض قيود على تصدير الوقود أو ضريبة غير متوقعة على منتجي النفط والغاز. وأظهر تقرير المخزون الأسبوعي الأمريكي الخميس انخفاض مخزونات النفط الخام بما يزيد عن المتوقع 5.1 مليون برميل. كما انخفضت مخزونات البنزين. ويبدو أن الطلب آخذ في الارتفاع أيضا، حيث خففت شنغهاي من قيود كورونا، وتعهدت الحكومة الصينية بتحفيز الاقتصاد.

من جانب آخر، ذكر تقرير "بيكر هيوز" الأمريكي الأسبوعي المعني بأنشطة الحفر أن العدد الإجمالي لمنصات الحفر النشطة في الولايات المتحدة ظل على حاله هذا الأسبوع، بعد انخفاض واحد في الأسبوع السابق.

وأشار التقرير إلى بقاء إجمالي عدد الحفارات عند 727 هذا الأسبوع - 271 منصة أعلى من عدد الحفارات هذه المرة في 2021، موضحا أن منصات النفط الخام في الولايات المتحدة بقيت على حالها هذا الأسبوع عند 574، كما ظلت منصات الغاز على حالها عند 151، بينما بقيت منصات متنوعة على حالها عند اثنتين.

وأضاف أنه "لم يشهد عدد الحفارات في حوض بيرميان أي تغييرات أيضا هذا الأسبوع، حيث بقي عند 342، بينما لم تشهد إيجل فورد أيضا أي تغييرات حيث بقيت عند 66"، مشيرا إلى أن منصات النفط والغاز في بيرميان ظلت أعلى من 110.

وأشار التقرير إلى بقاء إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام ثابتا عند 11.9 مليون برميل يوميا للأسبوع المنتهي في 27 مايو - وفقا لأحدث إدارة معلومات الطاقة - بزيادة قدرها 300 ألف برميل يوميا منذ الحرب الروسية.