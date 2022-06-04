وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يكرم بنك البلاد لرعايته معرض مسكن العقاري

كرّم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل بنك البلاد، لرعايته ومشاركته الفاعلة في معرض مسكن العقاري الذي أقيم مؤخراً في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بهدف توفير خيارات سكنية تتوافق مع احتياجات الأسرة السعودية.

وقد ثمّن الرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز العنيزان تكريم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤكدا حرص بنك البلاد على دعم الخطة الاستراتيجية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية من خلال مساهماته في المبادرات والبرامج ذات الصلة بتطوير القطاع العقاري والسكني تماشياً مع تطلّعات رؤية المملكة 2030.

وأضاف العنيزان "أن رعاية ومشاركة البنك في معرض مسكن العقاري تأتي في إطار مساهمة بنك البلاد لدعم القطاع العقاري بالمملكة واستمراراً للدور الريادي الذي يلعبه في تلبية احتياجات المواطنين السكنية من خلال برامج التمويل العقاري المتنوعة التي يقدمها البنك لعملائه والمستفيدين من برامج الإسكان في أنحاء المملكة".

وفي ذات السياق، شهدت مُشاركة بنك البلاد الفاعلة في المعرض توقيع عدّة اتفاقيات تعاون بين البنك وشركاء النجاح من المطوّرين العقاريين، وكان من بين شركاء النجاح شركة ازدهار للتطوير العقاري وشركة الرمز للعقارات وشركة خوالد العقارية وشركة العجلان ريفييرا وشركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري وشركة صفا للاستثمار. حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى زيادة المعروض العقاري وتمكين المستفيدين من حلول تموليه متنوعة للحصول على المسكن المناسب وفق تسهيلات مُيسّرة. حيث شهد جناح البنك بالمعرض تفاعل واسع من المستفيدين واستعراض الحلول السكنية والتمويلية المُبتكرة ذات الأسعار التنافسية التي تُلبي احتياجات ورغبات العملاء العقارية.

الجدير بالذكر أن محفظة التمويل العقاري في بنك البلاد قد شهدت نمواً كبيراً خلال الربع الأول من العام الجاري، في حين حقق البنك جائزة أفضل جهة تمويلية في تجربة العميل بنهاية العام 2021 تقديراً لدوره الريادي ضمن قطاع التمويل العقاري ودعمه لتنمية قطاع الإسكان.