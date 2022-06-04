رغم تخفيض الضريبة .. أسعار الوقود في ألمانيا ترتفع

أعلن نادي السيارات في ألمانيا أن سعر لتر البنزين السوبر من فئة إى - 10 عاود الارتفاع مرة قبل ظهر اليوم السبت، فيما استمر سعر لتر الديزل عند نفس مستواه أمس تقريبا.

وأوضح النادي أن سعر كلا النوعين من الوقود استمر بذلك عند مستوى باهظ الكلفة ،وذلك رغم تخفيض ضريبة الوقود.

وقال متحدث باسم النادي إن ما يصل إلى المستهلك "أقل من اللازم" وأضاف أن " التطور يسير في الاتجاه الخاطئ تماما"، بحسب "الألمانية".

وحسبما أعلن النادي، وصل سعر لتر البنزين السوبر فئة إى - 10 في المتوسط في كل أنحاء ألمانيا إلى 1.960 يورو بزيادة بمقدار 1.6 سنت مقارنة بسعره قبل 24 ساعة، فيما وصل سعر لتر الديزل إلى 2.001 يورو وهو ما يعادل نفس قيمته أمس.

وتوقع النادي نظرا لهذا التطور استمرار ارتفاع متوسط السعر اليومي لبنزين إي10- على مدار اليوم مقارنة بسعره أمس، لكن متوسط السعر اليومي في بقية اليوم عادة ما يكون أقل من مستواه قبل الظهر لأن سعر الوقود غالبا ما يصبح أرخص في المساء.

كانت الأسعار ارتفعت بالفعل يومي أمس الجمعة وأول أمس الخميس حيث وصل متوسط السعر اليومي للتر بنزين إي10- إلى 1.921 يورو أمس الجمعة، ووصل سعر لتر الديزل إلى 1.969 يورو.