بوتين: البعض يحاول إلقاء اللوم على روسيا في مشاكل سوق الغذاء العالمية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن البعض يحاول تحميل روسيا مسؤولية مشاكل سوق الغذاء العالمية، ونفى أن تكون بلاده قد فرضت حظرا على صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وأضاف بوتين في مقابلة وفقا لرويترز: "الوضع سيزداد سوءا لأن البريطانيين والأمريكيين فرضوا عقوبات على أسمدتنا.. ارتفاع أسعار الأسمدة لا علاقة له بالعمليات العسكرية في أوكرانيا.. الوضع سيزداد سوءا بفعل العقوبات على إنتاجنا من الأسمدة".

وأشار الرئيس الروسي إلى ان قرار أمريكا بطبع النقود أدى إلى زيادة أسعار الغذاء عالميا.

مؤكدا بأن الوضع المزعج في سوق الغذاء العالمية يتصل بالسياسة الأوروبية قصيرة النظر في مجال الطاقة. مضيفا أن أوروبا بالغت في أهمية مصادر الطاقة البديلة.

وأضاف بوتين خلال المقابلة: "توقعاتنا تظهر أن أوكرانيا قد تصدر 5 ملايين طن قمحا و7 ملايين طن من الذرة، ونحن مستعدون لضمان الصادرات من موانيء بحر آزوف، يمكن تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر رومانيا وبولندا، مشيرا إلى أن بلاده تضمن أمن صادرات الحبوب من الموانيء.

وأفاد بوتين بأنه لاتوجد مشكلات في شحن الحبوب من أوكرانيا، مضيفا: "أوكرانيا يمكنها تصدير الحبوب من الموانيء التي تسيطر عليها مثل أوديسا".