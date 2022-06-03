النفط ينخفض بعد قرار "أوبك+" .. "برنت" يتراجع دون 117 دولارا

تراجعت أسعار النفط اليوم بعد أن قررت مجموعة أوبك+ زيادة أهداف الإنتاج بأكثر قليلا مما كان مزمعا، لكن نقص الإمدادات العالمية وزيادة الطلب مع تخفيف الصين قيود كوفيد-19 كبحا الخسائر.

وقرر تكتل أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي نفط مستقلين ومنهم روسيا، زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو وأغسطس بدلا من 432 ألف برميل يوميا وفقا لاتفاق سابق.

وبحسب "رويترز"، تراجع خام برنت 85 سنتا أو 0.7 في المائة إلى 116.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 0925 بتوقيت جرينتش بعد صعوده دولارين خلال تعاملات أمس الخميس. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنتا أو 0.8 في المائة إلى 115.99 دولار للبرميل.