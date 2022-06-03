ارتفاع إنتاج النفط الروسي في مايو 5 %

شهد إنتاج النفط الروسي بما في ذلك مكثفات الغاز نموا بنسبة 5 % في مايو مقارنة مع أبريل ليبلغ 43.1 مليون طن. وتعادل هذه الكمية 10.19 مليون برميل يوميا.

وفي الفترة من يناير إلى مايو ، ارتفع إنتاج النفط في روسيا 3.5 % على أساس سنوي إلى 219.9 مليون طن، في حين ارتفعت صادرات النفط 13 % لتصل إلى 102.7 مليون طن بحسب رويترز.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قوله الأسبوع الماضي إن من المتوقع أن ينخفض إنتاج البلاد النفطي إلى 480-500 مليون طن هذا العام من 524 مليون طن في 2021.