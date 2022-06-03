الأسهم الأوروبية ترتفع والأنظار تتجه لبيانات الوظائف الأمريكية

افتتحت الأسهم الأوروبية اليوم على ارتفاع مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لوضع رهانات بخصوص تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية بينما يستعدون أيضا لأي تغير في موقف المركزي الأوروبي في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وشهد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مكاسب على نطاق واسع في الأسهم المدرجة فيه دفعته للارتفاع 0.4 % بحلول الساعة 07:07 بتوقيت جرينتش مما وضعه على مسار لمحو كل خسائره الأسبوعية تقريبا بحسب رويترز.

ويأمل المستثمرون في أن أي مؤشرات على تباطؤ سوق التوظيف الأمريكية يمكنها أن تجعل البنك المركزي الأمريكي يميل لتبني سياسة نقدية أقل تشددا.

وفي تلك الأثناء، أثارت بيانات صدرت هذا الأسبوع وتظهر ارتفاعا قياسيا في التضخم في منطقة اليورو تكهنات بأن المركزي الأوروبي ربما يضطر لتشديد السياسة النقدية في وقت أقرب أو يرفع أسعار الفائدة بدرجة أكبر.

ودعم قطاعا الرعاية الصحية وشركات السلع الفاخرة المؤشر ستوكس 600 في التعاملات المبكرة.

