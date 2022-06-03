استقرار النفط عند 117 دولار للبرميل

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم وتشبثت بالمكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة وبحلول الساعة 01:12 بتوقيت جرينتش زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سنتا واحدا إلى 116.88 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات إلى 117.68 دولار للبرميل بحسب رويترز.

وقرر تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو وأغسطس بدلا من 432 ألف برميل يوميا .

وكشفت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 27 مايو ، كما انخفضت مخزونات الوقود مخالفة توقعات بزيادتها.