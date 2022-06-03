الذهب عند أعلى مستوى في شهر مع تراجع الدولار

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في شهر اليوم مع تراجع الدولار، الأمر الذي وضع المعدن النفيس على مسار تسجيل ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

وبحلول الساعة 02:14 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1871.28 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ التاسع من مايو . وارتفعت أسعار الذهب بنحو 1 % هذا الأسبوع.

كما قفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1874.50 دولار للأوقية. وانخفض الدولار ليصبح الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى بحسب رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1 % أمس بدعم من تراجع الدولار وبيانات كشفت أن الأجور في القطاع الخاص الأمريكي زادت بأقل من المتوقع في الشهر الماضي.

ومن الممكن أن تدعم مؤشرات على أزمة اقتصادية الطلب على الذهب الذي يعتبره المستثمرون من أصول الملاذ الآمن.

