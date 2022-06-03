إصدار 72 ترخيصا صناعيا باستثمارات 5.2 مليار ريال خلال أبريل

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 72 ترخيصا صناعيا جديدا خلال نيسان (أبريل) الماضي 2022، بحجم استثمارات بلغت 5.234 مليار ريال، فيما بدأ 59 مصنعا عمليات الإنتاج خلال الشهر نفسه باستثمارات تصل إلى 838 مليون ريال، فيما وفر القطاع خلال الفترة نفسها نحو 3968 وظيفة.

وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة وصل حتى نهاية نيسان (أبريل) الماضي إلى 10.561 ألف مصنع، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بأكثر من 2000 مصنع، تليها مصانع المطاط واللدائن بـ1.341 مصنع، ثم المصانع الغذائية بنحو 1252 مصنعا.

وأشار التقرير إلى أن نشاط صنع المنتجات الغذائية استحوذ على النسبة الكبرى من عدد التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة خلال نيسان (أبريل) الماضي بنحو 13 ترخيصا، يليه نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بعشرة تراخيص، ثم منتجات المطاط واللدائن بتسعة تراخيص، وصنع منتجات المعادن المشكلة بسبعة تراخيص، وأخيرا صنع منتجات المواد الكيميائية بستة تراخيص.

وبين تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن المنشآت الصناعية الصغيرة تمثل 83 في المائة من إجمالي التراخيص الجديدة الصادرة خلال الشهر الماضي، تليها المنشآت المتوسطة بـ15 في المائة، ثم المنشآت متناهية الصغر بنحو 1.39 في المائة، في حين استحوذت المنشآت الوطنية على النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الجديدة حسب نوع الاستثمار 79 في المائة، تليها الاستثمارات الأجنبية بـ13.89 في المائة، ثم الاستثمارات التي أقيمت برؤوس أموال مشتركة بـ6.94 في المائة. وحول المصانع التي بدأت الإنتاج خلال الشهر الماضي، أفاد التقرير بأن مصانع المنتجات الغذائية جاءت كأكثر المصانع، التي بدأت الإنتاج بنحو 11 مصنعا، من أصل 59 مصنعا بدأ عمليات الإنتاج خلال الشهر نفسه، تليها مصانع منتجات المعادن اللافلزية بثمانية مصانع، ثم مصانع منتجات المعادن المشكلة بستة مصانع، فيما سجلت مصانع منتجات الورق والمنتجات الكيميائية خمسة مصانع لكل منهما.

يشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية، التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير، الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، إضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.