مذكرة لتوسيع الصناعة الصيدلانية وتيسير استثمارات الرعاية الصحية

أبرمت وزارة الاستثمار أمس مذكرة تفاهم تهدف لتوسيع القدرات الصيدلانية في السعودية وتيسير أنشطة الاستثمار المحلي في مجالات صناعة الخلايا والجينات ونقل التقنيات وتطوير البحوث السريرية.وتتضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاستثمار وشركة "نوفارتيس" إنشاء مراكز امتياز محلية مع أبرز المراكز البحثية في المملكة، وتنفيذ خطة طويلة الأجل للتصنيع المشترك والوصول إلى 75 في المائة في نسبة التوطين، إضافة إلى الاعتماد على التوسع السريع لهذا القطاع في المملكة.وأكد المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار التزام الوزارة بضمان قدرة المستثمرين والمبتكرين على الوصول إلى الفرص الاستثمارية، خصوصا في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة.وأضاف الفالح أنه مع استمرار المملكة في نهج التنويع الاقتصادي من خلال رؤية المملكة 2030، جعلت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار المملكة وجهة جاذبة وتنافسية، حيث أصبحت ممارسة الأعمال التجارية أسرع وأسهل وأقل تكلفة بسبب السياسات والإصلاحات التنظيمية. وتابع وزير الاستثمار قائلا: "نشجع المستثمرين على القدوم إلى المملكة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، التي تدعمها بيئة أعمال جاذبة من خلال الإصلاحات المستمرة في السياسات والتشريعات".من جهتها، قالت الدكتورة سارة الثاري المشرف العام على قطاع التقنية الحيوية والرعاية الصحية في وزارة الاستثمار إن هذه الاتفاقية تعكس سيادة ثقة الشركات الرائدة عالميا بصناعة الأدوية والرعاية الصحية في الفرص المتاحة في المملكة والنمو المتسارع لقطاع التكنولوجيا الحيوية، مضيفة أنه من خلال هذه الشراكات يمكن تعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة في قطاع الرعاية الصحية وتسخير الابتكار لتقديم رعاية صحية متميزة محليا وفي المنطقة.ويأتي توقيع المذكرة استكمالا لأهداف وزارة الاستثمار في جذب الاستثمارات النوعية وتمكين قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة من النمو، وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتوطين المعرفة والخبرات، إضافة إلى تطوير الأنظمة والسياسات وتعزيز الحصول على الخدمات الصحية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تعمل على تعزيز جهود الشراكة مع القطاع الخاص في التحول الاجتماعي والاقتصادي في المملكة في إطار رؤيتها 2030.