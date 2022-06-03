5 حالات لاستبدال الأصول العقارية الوقفية .. أبرزها نقص الريع ونزعها للملكية العامة

حدد مشروع نظام الأوقاف، الذي طرحته الهيئة العامة للأوقاف، خمس حالات تستبدل فيها الأصول العقارية للأوقاف.وتمثلت الحالات، في صدور قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة، أو استحالة تنميتها وإصلاحها والانتفاع بها، أو تعرضها للهلاك أو التلف بما يجعل استغلالها أو استعمالها مستحيلا ولو خالف شرط الواقف.وذلك علاوة على نقص ريعها نقصا جوهريا مع عدم إمكان إعادتها إلى ما كانت عليه، أو ثبوت جدوى استبدالها بقرار من هيئة الأوقاف أو من ترخص له، وإخطار المحكمة المختصة بذلك لتوثيقه.وطرحت الهيئة العامة للأوقاف مشروع نظام الأوقاف، من أجل استطلاع الرأي وأخذ مرئيات العموم عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية حتى الأول من شهر تموز (يوليو) 2022، بهدف أن يكون الإطار التنظيمي المتكامل للأوقاف بجميع أشكالها في المملكة، وفق أفضل التجارب الدولية، إضافة إلى تحديد مهام ومسؤوليات الأطراف ذوي العلاقة بالقطاع الوقفي.وقالت الهيئة إنها حرصت من خلال مشروع نظام الأوقاف على تعظيم الأثر للوقف بتسهيل إجراءاته ومعالجة تحدياته، مع التوجيه والتعزيز لمصارف الأوقاف، حسب شروط الواقف، وهو ما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للوقف، كما سيدعم هذا المشروع في جذب مزيد من الواقفين عبر توسيع مجالات الوقف وتنويع مصارفه، وأيضا توفير قطاع مهني متقدم يساعد على تأهيل واكتساب المهارات للعاملين في القطاع.ويقدم المشروع عديدا من الضمانات لحماية شروط الواقفين وضمان تنفيذها وعدم مخالفتها، وحماية أصوله عبر وضع إجراءات حوكمة عالية الفاعلية، إضافة إلى حماية حقوق المستفيدين من الأوقاف، مع تحديد مسؤوليات وحقوق النظار.وأكدت بنود نظام الأوقاف المطروحة لآراء العموم والمهتمين عدم جواز استبدال الأصل الموقوف، إلا في حالة أن يكون الأصل، ما تقتضي طبيعته الاستبدال، كما جاء في حالات استبدال الأصول العقارية على أن تحدد اللائحة أحكام وإجراءات تنفيذها.وتنشئ الهيئة العامة للأوقاف سجلا لإشعارات طلب استبدال الأصول الموقوفة، ومستندات التقييم والبيع والشراء، وللهيئة أن تجري فحصا دوريا لسلامتها.وتقوم الهيئة كذلك بوضع آلية لطلبات الإذن بالاستبدال والتصرف في الأصل، بما يسهم في ضمان تطبيق الأنظمة، وسرعة إنجاز الإجراء، وعدالة التقييم.ووفقا لبنود نظام الأوقاف، أكدت نصوص النظام عدم جواز رهن أصول الوقف، في حين أجازت تمويله عند الحاجة بضمان ريعه أو ممتلكاته غير الموقوفة أو بضمان طرف ثالث، كما أجازت استثناء تمويل الوقف برهن بعضه، الذي يجوز بيعه لإصلاح البعض الآخر.وشددت عقوبات النظام على فرض عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام على كل من غصب أصلا موقوفا، أو منفعته أو ريعه، أو تعمد تضليل الهيئة أو المحكمة لإلغاء وقفيته أو حرمان المستحقين من منفعته أو ريعه.وتضمنت العقوبات السجن مدة لا تزيد على ثلاثة أعوام على كل من تعمد تبديل شرط الواقف لتحقيق مصالح تعارض مصلحة الوقف، أو تعمد الغش في سجلات أو تقارير الوقف لإخفاء التعدي على أموال وقفية.وكذلك السجن مدة لا تزيد على عام على كل من أخفى أموالا وقفية لتحقيق مصلحة شخصية، بما يخالف مصالح الوقف ويضر بحقوق المستحقين في ريعه.كما أكدت وجوب رد الأموال المعتدى عليها إلى الوقف على من ثبتت إدانته، وفي حال العود يرد ضعف الأموال المعتدى عليها. ووفقا لنظام الأوقاف إذا تبين للهيئة ارتباط المخالفة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة تتم إحالتها إلى الجهات المختصة.ومنح النظام الهيئة العامة للأوقاف فرض عقوبات لمخالفات أنظمة الهيئة ولوائحها، وتحديد العقوبة المترتبة على أي منها، ومن تلك العقوبات، الإنذار، وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وعزل الناظر، وإيقاف الناظر عن العمل لمدة تحددها اللائحة. وتسري أحكام النظام على الأوقاف القائمة في المملكة وقت نفاذ النظام، والأوقاف التي تنشأ بعد العمل به.وأجاز النظام للناظر، الذي يتولى أعمال النظارة استثمار الأموال الوقفية، سواء كانت أصولا أم ريعا، بالصيغ الاستثمارية المباحة شرعا.ويعرف الوقف بأنه عقد ينشأ، ويلزم بإيجاب الواقف بإرادته المنفردة، إذا توافرت الأركان، وتحققت الشروط، وانتفت الموانع، ويتخذ ثلاثة أشكال هي، الوقف الخيري، والوقف الأهلي، والوقف المشترك.وللوقف أربعة أركان لا ينعقد إلا بها، وهي، الواقف، والأصل الموقوف، والموقوف عليه، وصيغة الوقف.وأكد النظام أنه يشترط في الواقف ثلاثة شروط أن يكون أهلا للتبرع، وأن يكون مالكا للأصل المراد وقفه ملكا تاما، وألا يكون محكوما عليه بالإفلاس، أو كان وقفه سببا في إفلاسه مالم يجز الدائنون وقفه.ووفقا للنظام يصح الوقف الجماعي، وإن اختلفت أغراض الواقفين فيه، وسواء أنشئ بعقد واحد أم بعقود متلاحقة، وتحدد اللائحة أحكامه وإجراءاته.ويشترط في الأصل الموقوف أربعة شروط هي أن يكون مالا متقوما، أو موجودا أو قابلا للوجود، أو معلوما أو آيلا للعلم، أو له منفعة أو ريع مع بقاء أصله.ووفقا لنظام الأوقاف، يدخل في عموم المال المتقوم الذي يصح وقفه إذا تحققت فيه شروط المال الموقوف الأموال التالية، العقارات والمنقولات، والمنافع، والمال المرهون، والنقود، والأسهم والحصص والصكوك والوحدات الاستثمارية، والديون ويكون وقفها معلقا على تحصيلها وحيازتها، والحقوق المعنوية كالملكية الفكرية، والحصة الشائعة، سواء كانت قابلة للفرز أو لا، وتفصل اللائحة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.وحدد النظام حالات انتهاء الوقف بثلاث حالات هي، انتهاء الوقف المؤقت بوقوع شرط توقيت، الثانية هلاك الأصل الموقوف، الثالثة رد المستحق في حالة عدم وجود مستحق يليه، أو انتهاء الحاجة إلى الوقف، وذلك إذا كان الواقف اشترط رجوع الوقف إليه أو إلى ذريته عند الاستغناء.أما حالات بطلان الوقف، فحددت بست حالات هي، ثبوت استحقاق المال الموقوف للغير بحكم قضائي قطعي، والثانية ما زاد على ثلث التركة في وقف المريض مرض الموت، إلا إذا أجازه الورثة، والثالثة ثبوت قصد الواقف حرمان الورثة، فيما زاد على الثلث.ونصت الحالة الرابعة لبطلان الوقف، بالحجر على الواقف بسبب إحاطة الدين بماله قبل الوقف، إلا إذا أجازه الدائنون، والخامسة الوقف على جهة منقطعة الابتداء والانتهاء والوسط، بأن ذكر الواقف من لا يصح الوقف عليه فقط، والسادسة صدور حكم قضائي نهائي ببطلان الوقف. وأوجب النظام على نظّار الأوقاف القائمة وقت نفاذ النظام، توفيق أوضاع الأوقاف التي يشرفون عليها بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه، وأجاز للهيئة زيادة تلك المدة في الحالات التي تستوجب ذلك.كما أكد أن كل ما لم يرد له حكم في النظام يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ونص على أن يكون للأحكام القضائية النهائية الصادرة قبل نفاذ النظام حجية بين أطرافها، ولو لم تكن متفقة مع أحكامه.