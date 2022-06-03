37.2 % مستوى قياسي لارتفاع أسعار المنتجين الأوروبية .. يعكس استمرار التضخم

تسارع التضخم في أسعار المنتجين في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو إلى مستوى قياسي جديد في نيسان (أبريل)، بحسب ما أظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أمس، في إشارة إلى زيادة احتمالية انتقال التكاليف المرتفعة إلى المستهلك وهو ما يعكس استمرار معدلات التضخم.وارتفعت أسعار المنتجين 37.2 في المائة، على أساس سنوي في نيسان (أبريل)، بعد ارتفاعها 36.9 في المائة، في آذار (مارس)، إلا أن النسبة جاءت أقل من المعدل المتوقع لنيسان (أبريل) عند 38.5 في المائة.ووفقا لـ"الألمانية"، يأتي ارتفاع أسعار المنتجين لمستوى قياسي جديد بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة بـ 99.2 في المائة، والسلع الوسيطة 25.1 في المائة.وارتفعت أسعار المنتجين للسلع الرأسمالية والاستهلاكية المعمرة 7.2 في المائة، و8.5 في المائة على التوالي، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية غير المعمرة 11.2 في المائة.وباستثناء الطاقة، يكون التضخم في أسعار المنتجين قد ارتفع إلى 15.6 في المائة في نيسان (أبريل)، مقابل 13.7 في المائة، في الشهر السابق.وعلى أساس شهري، تباطأ الارتفاع في أسعار المنتجين إلى 1.2 في المائة، مقابل 5.3 في المائة، في آذار (مارس). وكان الخبراء يتوقعون أن يكون التضخم الشهري عند 2.3 في المائة.وارتفعت أسعار المنتجين في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها 1.3 في المائة على أساس شهري في نيسان (أبريل)، ما قاد الارتفاع السنوي إلى 37.0 في المائة.يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات للمفوضية الأوروبية ارتفاع الثقة باقتصاد منطقة اليورو بصورة طفيفة خلال أيار (مايو) الماضي على خلاف التوقعات، في تراجع للمخاوف من ارتفاع الأسعار للشهر الثاني على التوالي.وارتفع مؤشر الثقة الاقتصادي إلى 105 في أيار (مايو) الماضي، مقارنة بـ 104.9 في نيسان (أبريل) الماضي، وكان المحللون الذين استطلعت وكالة "بلومبيرج" رأيهم يتوقعون تراجعا طفيفا للثقة لتصل إلى أقل مستوى منذ 14 شهرا.وفي حين تراجعت ثقة الشركات الصناعية، تحسنت ثقة شركات الخدمات والتشييد، كما تحسنت ثقة المستهلكين، مع تراجع توقعاتهم للأسعار خلال الـ 12 شهرا المقبلة.وارتفع المؤشر الفرعي للثقة بصورة كبيرة في إسبانيا، تليها فرنسا وإيطاليا، في حين لم يتغير المؤشر بالنسبة إلى ألمانيا، وتراجعت الثقة بين تجار التجزئة بصورة طفيفة خلال الشهر الماضي، حيث انخفض المؤشر إلى سالب 4.0، مقارنة بسالب 3.9 في نيسان (أبريل) الماضي. وارتفع مؤشر توقعات التوظيف بواقع 0.3 نقطة إلى 112.9 في أيار (مايو) الجاري.ودفع ارتفاع معدل التضخم البنك المركزي الأوروبي إلى الاستعداد لتطبيع السياسة النقدية والتخلص من حزم التحفيز الاقتصادي وسعر الفائدة السلبية خلال الشهور المقبلة. ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي في تموز (يوليو) المقبل أول زيادة لأسعار الفائدة من نحو عشرة أعوام.وفي سياق الشأن الأوروبي، صرح بيتر ليزي، النائب البارز في الاتحاد الأوروبي بأن مقترح المفوضية الأوروبية لجمع أموال لتمويل عملية تحول إلى الطاقة المتجددة، عن طريق بيع تراخيص لإطلاق الانبعاثات الكربونية، يحتاج إلى توضيح بأن الآلية لن تقوض الطموحات المناخية للتكتل.