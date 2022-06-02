72 مصنع جديد في السعودية خلال أبريل باستثمارات 5.2 مليار ريال

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 72 ترخيصا صناعيا جديدا خلال أبريل 2022، بحجم استثمارات بلغت 5,234 مليار ريال، فيما بدأ 59 مصنعا عمليات الإنتاج خلال الشهر نفسه، باستثمارات تصل إلى 838 مليون ريال، فيما وفر القطاع خلال الفترة نفسها قرابة 3,968 وظيفة.

وأوضح تقرير للمركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة، وصل حتى شهر أبريل إلى 10.561 مصنعا، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية، بأكثر من 2000 مصنع، تليها مصانع المطاط واللدائن بـ 1.341 مصنعا، ثم المصانع الغذائية بـ 1,252 مصنعا.

وأشار إلى أن نشاط صنع المنتجات الغذائية، استحوذ على النسبة الأكبر من عدد التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة خلال أبريل بـ 13 ترخيصا، يليه نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ 10 تراخيص، ثم منتجات المطاط واللدائن بـ 9 تراخيص، وصنع منتجات المعادن المشكلة بـ 7 تراخيص، وأخيرا صنع منتجات المواد الكيميائية بـ 6 تراخيص.

وبين التقرير، أن المنشآت الصناعية الصغيرة تمثل 83 % من إجمالي التراخيص الجديدة الصادرة الشهر الماضي، تليها المنشآت المتوسطة بـ 15%، ثم المنشآت متناهية الصغر بـ 1.39%، في حين استحوذت المنشآت الوطنية على النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الجديدة حسب نوع الاستثمار بـ 79%، تليها الاستثمارات الأجنبية بـ 13.89%، ثم الاستثمارات التي أقيمت برؤوس أموال مشتركة بـ 6.94%.

وحول المصانع التي بدأت الإنتاج خلال أبريل، جاءت مصانع المنتجات الغذائية كأكثر التي بدأت الإنتاج بـ 11 مصنعا، من أصل 59 مصنعا بدأ عمليات الإنتاج خلال الشهر نفسه تليها مصانع منتجات المعادن اللافلزية بـ 8 مصانع، ثم مصانع منتجات المعادن المشكلة بـ 6 مصانع، فيما سجلت مصانع منتجات الورق والمنتجات الكيميائية 5 مصانع لكل منهما.