خلال 4 أيام .. مبيعات مانجو جازان تتخطى الـ 3 ملايين ريال

بلغ حجم مبيعات مهرجان المانجو والفواكة الاستوائية 2022، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في جازان نحو 3 ملايين ريال، أنفقها زوار المعرض لشراء المانجو وأنواع الفواكه الاستوائية خلال الأيام الـ 4 الأولى من انطلاق المهرجان.

ويشهد المهرجان إقبالا كبيرا من أهالي جازان، الذين يقضون أوقاتهم في التسوق بمقر خيمة المانجو بحديقة الملك فهد بجادة صبيا، حيث يشارك 45 مزارعا بعرض منتجاتهم الزراعية.

وأوضح إبراهيم أبوشرحة رئيس الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي بجازان، أن المهرجان أسهم في إحداث حراك اقتصادي وارتفاع في نسب مبيعات المانجو ومختلف الفواكه المعروضة، مشيرا إلى أن كميات البيع خلال الأيام الـ 4 الأولى من المهرجان بلغت 360 طنا.

وعد المهرجان منفذا تسويقيا مهما لعرض حصاد المزارعين وتسويق منتجاتهم بشكل مباشر أمام زوار المهرجان، بجانب الوفاء بمتطلبات المتسوقين من المزارع، فضلا عن المتاجر الإلكترونية التي تتيح البيع لمختلف مناطق المملكة.