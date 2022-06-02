الأسهم الأوروبية تصعد بحذر بعد انخفاض استمر يومين

عادت الأسهم الأوروبية للارتفاع مجددا اليوم بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية، لكن تراجع أسهم قطاع الطاقة والمخاوف حيال تباطؤ النمو الاقتصادي أدى لكبح المكاسب.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % بحلول الساعة 07:19 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن تنخفض أحجام التداول مع إغلاق أسواق لندن بسبب عطلة عامة بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث.

كما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية بالقطاع الخاص المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحسب رويترز .

واستحوذت المخاوف إزاء تباطؤ النمو على الأسواق في الآونة الأخيرة مع ارتفاع التضخم وسعي البنوك المركزية جاهدة لكبحه دون دفع الاقتصادات إلى الركود. ويتجه المؤشر ستوكس 600 نحو إنهاء الأسبوع منخفضا نحو 0.8 % .

وقفز سهم الخطوط الجوية الاسكندنافية إس.إيه.إس 4.4 % بعد تقرير عن تفكير مجموعة من المستثمرين الأجانب في عملية استحواذ.