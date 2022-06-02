فرنسا : لا نستبعد تأميم الكهرباء .. الشركة تحتاج استثمارات ضخمة

قالت أجنيس بانير وزيرة انتقال الطاقة في فرنسا، إن الحكومة الفرنسية لا تستبعد تأميم شركة الكهرباء، على الرغم من أنه لم يصدر حتى الآن قرار بهذا الشأن.

وذكرت "بلومبيرج" اليوم، أن الوزيرة قالت إنه سيتعين أن تشارك الشركة في بناء 6 محطات نووية جديدة بتكلفة 60 مليار يورو، كما ستستثمر في شبكة الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء، وأضافت أن هذا سيتطلب "استثمارات ضخمة داخل الشركة".

وأوضحت، أنه سيتعين على الحكومة اختيار أفضل هيكل مساهمة لكي تفي الشركة بأهدافها على مدار الوقت، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال في وقت سابق، إنه يتعين على الحكومة الاستحواذ على بعض أصول شركة الكهرباء.