حافلات مكة : تشغيل 3 مسارات إضافية تغطي 4 مواقع حيوية

أعلن المركز الموحد للنقل التابع للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بدء المرحلة التجريبية الثالثة لمشروع حافلات مكة، وأوضح أنها شملت تشغيل 3 مسارات إضافية، وهي 5، 8، 9، تغطي 4 مواقع حيوية، تشمل الحرم المكي، والعوالي والدائري الرابع، والراشدية، وتضمنت تجهيز 55 حافلة، تعمل على مدار 22 ساعة، وتوظيف 132 سائقا تم تدريبهم ومنحهم رخص وشهادات مهنية، وزيادة محطات التوقف إلى 161 محطة، لتوسيع نطاق المستفيدين.

وبين المركز أن محطات التوقف لكل مسار من المسارات الـ 3، فالمسار الخامس سيتوقف في مناطق : الهرم، وأجياد، والروابي، وكدي، والهجرة، والدائري الثالث، والجامعة، والنسيم، والعوالي، والششة، فيما سيتوقف مسار 8 في : السليمانية، والجميزة، والمعابدة والروضة والعزيزية، والهرم، والزهراء، والضيافة، والزاهر، وأم الجود، والدائري الرابع، أما مسار 9، فسيتوقف في محطة الراشدية، والخضراء، والمعيصم والدائري الرابع، ومنى، والعزيزية، والجامعة، والمشاعر، والنسيم، والعوالي والششة. وسيتم عرض تفاصيل مواعيد رحلات كل مسار على حساب حافلات مكة عبر منصة "تويتر خلال الفترة القادمة".

وجرى تجهيز الحافلات الجديدة لكي تتلاءم مع جميع الفئات، وتزويدها بأنظمة حريق ومساعدات طبية أولية وأنظمة حماية وكاميرات مراقبة، وأنظمة تفادي اصطدام، وشاشات معلوماتية إلكترونية تعرض الوجهة والتوقيت، ونظام "هيدروليك" لتسهيل صعود ذوي الإعاقة، بجانب توفير مساحات كافية لعربات الأطفال والكراسي المتحركة، إضافة إلى أن جميع الحافلات مزودة بخدمة إنترنت "الواي فاي"، ونظام صوتي ومرئي لمعلومات الرحلة داخل الحافلة.