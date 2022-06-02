عبر فريق مختص .. غسيل سطح الكعبة يستغرق 20 دقيقة فقط

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بأعمال غسيل سطح الكعبة المشرفة الدورية، اليوم خلال مدة لا تتجاوز (20) دقيقة، وعبر فريق مختص يستخدم أحدث التقنيات للتنظيف، ومن خلال عدة مراحل تتمثل في كنس سطح الكعبة المشرفة وإزالة الأتربة ثم مسح السطح كاملا وحامل الكسوة والجدار الحائط، إلى جانب باب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة.

وأفاد محمد الجابري وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، أن أعمال تنظيف سطح الكعبة تتم دوريا ووفق جدول زمني محدد، ويقوم بها كفاءات متخصصة ومدربة لخدمة بيت الله الحرام، كما يستخدم خلال الغسيل آليات حديثة تقوم بالغسيل والشطف والشفط، ثم يرش السطح بالماء مرة أخرى ويمسح، ويجفف ومن ثم يرش ماء الورد الطبيعي، مشيرا إلى أن ما استحدثته الوكالة من تقنيات أسهم بتسريع تنفيذ المهام وتقليل التكلفة.

وبين، أن الوكالة استحدثت مكانس تطهير ذكية لعمليات غسيل سطح الكعبة المشرفة، تعمل بشكل يدوي وإلكتروني عن طريق تطبيق ذكي الخاص بها، كما تتميز بتوقيت شحن لـ 4 ساعات ومدة عمل 3 ساعات ومساحة تغطية 180 متر مربع في 3 ساعات، وقوة شفط 2000 باسكا لخزان 400 مل للأتربة.